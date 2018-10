Rabok a múzeumban

A múzeum kezdeményezésére indult el ez az akció. A Janus Pannonius Múzeum korábban is segített nehéz sorsú gyerekeken, ingyenes egész napos programot szervezett nekik. Fogvatartottak azonban először dolgoztak náluk. Az ötlet onnan jött, hogy múzeum egyik épülete szomszédos a börtönnel.

„Nemrégiben megkerestek minket az igazgatóságról, a börtön igazgatóságról, hogy igen van egy évek óta jól működő programjuk, ez a jóvátételi program, és ennek kapcsán ők el tudnának ide jönni. Ez azt jelenti, hogy önkéntesen jelentkező elítéltek munkát végezhetnek, értelmes, hasznos munkát végezhetnek. Mi ezt örömmel vesszük” – nyilatkozta Csornay Boldizsár a múzeum igazgatója.

A jóvátételi munka lényege, hogy a szabadulás előtt álló fogvatartottak hasznos közösségi munkát végezzenek, így is törlesztve bűnüket a társadalom felé. Fontos szempont az is, hogy ha rövid időre is, de kijöjjenek a börtön falai közül.

„Az önként jelentkezők közül azokat választjuk ki, akik enyhébb bűncselekményt követtek el, és közeli a szabadulásuknak az időpontja. Hiszen a tevékenység az re-integrációs szempontból is fontos. Közelíteni kell a szabadulás előtti időpontban egyre jobban a társadalomba történő visszailleszkedést, és törekedni kell arra, hogy ez minél könnyebben menjen” – mondta el Dékány Zsolt a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. A négy rab a múzeum alagsorában takarított, ott ahol rövidesen szabaduló szobát nyitnak. Az elítélteknek a három napos munka után tárlatvezetést is tartanak.