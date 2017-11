Quaestor-ügy: kezdődik az MNB elleni per

Ma kezdődik a Magyar Nemzeti Bank elleni per a Fővárosi Törvényszéken a Quaestor-ügyben.

A pert az egyik károsult indította még 2015-ben, közigazgatási jogkörben okozott kár miatt. A bíróság ugyan tavaly májusban kitűzte a tárgyalást, azt egy nappal a tárgyalás előtt végül megszüntették. A károsultak közössége szerint ezzel a perrel lehetőség lesz arra, hogy nyilvánosságra kerüljön, hogy hogyan tűnt el a Quaestor-pénz.

A Hír TV reggeli műsorában Szilágyi György jobbikos képviselő azt mondta, a Jobbik elszámoltatná az ügyben érintett politikusokat.

„Itt megy vissza, hogy mi el tudunk-e számoltatni, igen, hiszen a Quaestor-ügynél is mi mit mondtunk? A Jobbik képviselői, mindenki nyilatkozott arról, hogy nincs Quaestor-érdekeltsége, hogy nem vettek ki a család tagjai és a képviselők semmilyen pénzt a Quaestorból, és arra kértük a fideszes politikusokat és mindenkit, aki az Országgyűlésben van, hogy nyilatkozzanak ők is. Mi kiraktuk, a Jobbik.hu-n meg lehet nézni ezt a nyilatkozatot, nyilatkozzanak ők is, hiszen ez egy okirat, hogy nem vettek ki pénzt, nem volt belső információ, semmilyen törvénytelen dolgot nem követtek el, egyetlenegy képviselő nem volt hajlandó nyilatkozni erről, gondolom azért, mert valószínűleg érintettek lehettek ebben az ügyben nagyon sokan, és nem kívánták feltárni ezeket az ügyeket” – jelentette ki a Jobbik országgyűlési képviselője.