2018. szeptember 25.,
kedd, Eufrozina, Kende napja

QR-kódos karszalag és plazmatechnológia több kórházban is

MTI

2018. szeptember 25., kedd 09:37

A betegbiztonság növelése érdekében új betegazonosító rendszert alkalmaznak, illetve korszerű higiéniás eszközöket szereztek be a keszthelyi és a hévízi kórházban - tájékoztatta a közös igazgatással működő két intézmény az MTI-t kedden.
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