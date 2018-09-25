QR-kódos karszalag és plazmatechnológia több kórházban is

2018. SZEPTEMBER 25., KEDD
HIDVÉGHI BALÁZS: AZ EURÓPAI MUNKAERÕHIÁNYRA NEM LEHET MEGOLDÁS A BEVÁNDORLÓK BETELEPÍTÉSE.
A PARLAMENT IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁGA NAPIRENDRE VEHETI A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉT - ÍRJA A MAGYAR IDÕK.
A STRASBOURGI EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ FORDULT A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG MIATT A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY.
OKTÓBER ELSEJÉTÕL EMELKEDNEK A KÖZJEGYZÕI ELJÁRÁSOK DÍJTÉTELEI NÉPSZAVA.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: HA UKRAJNA KIUTASÍTJA A MAGYAR KONZULT, AKKOR MAGYARORSZÁG ARÁNYOS VÁLASZT AD MAJD A LÉPÉSRE.
MTA: UKRAJNÁBAN TILTOTT A TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁG, DE A SZANKCIÓRA NINCS PRECEDENS M1.
OKTÓBERTÕL EMELKEDNEK A KÖZJEGYZÕI DÍJAK, A HITELES MÁSOLATÉRT AZ EDDIGI ÁR DUPLÁJÁT KELL FIZETNI.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: AUGUSZTUSBAN 155 MILLIÁRD FORINT VOLT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK HIÁNYA.
K&H BIZTOSÍTÓ: A 30-59 ÉVESEK KÖRÉBEN 70 SZÁZALÉKRA NÕTT A MEGTAKARÍTÁSSAL RENDELKEZÕK ARÁNYA.
BAKTÉRIUM OKOZTA A HÁNYÁSSAL, HASMENÉSSEL, MAGAS LÁZZAL JÁRÓ TÖMEGES MEGBETEGEDÉSEKET DOMOSZLÓN ÉS KISNÁNÁN.
FIZETNIE KELL ANNAK, AKI INDOKOLATLANUL HÍVJA KI AZ ÜGYELETES ORVOST EDELÉNYBEN.
A FÕVÁROS FEJLETTSÉGI SZINTJE AZ UNIÓS ÁTLAG FÖLÖTTI, DE VAN MEGYE, MELY AZ EURÓPAI UNIÓ ÖT LEGFEJLETLENEBB TÉRSÉGE KÖZÖTT VAN.
ÁLLANDÓ ÁTTELEPÍTÉSI PROGRAMOT INDÍTANA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, EZ IS SZEREPEL A SZEPTEMBER 12-I TÁJÉKOZTATÓJUKBAN.
SZIJJÁRTÓ, NEW YORKBAN: AZ ENSZ-NEK JOGI ÉS BIZTONSÁGI GARANCIÁKAT KELLENE ADNIA AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK VISSZATÉRÉSÉHEZ.
A MENEDÉKJOG KÉRELMEZÉSÉNEK SZIGORÍTÁSÁT ÉS A BÛNCSELEKMÉNYT ELKÖVETÕK KIUTASÍTÁSÁT IS TARTALMAZZA AZ OLASZ KORMÁNY ÚJ TÖRVÉNYCSOMAGJA.
NEM MARADT LEGÁLIS MIGRÁNSMENTÕ HAJÓ A LÍBIAI PARTOK KÖZELÉBEN, MIUTÁN PANAMA VISSZAVONTA AZ UTOLSÓ ILYEN VÍZI JÁRMÛ ENGEDÉLYÉT.
AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGON FOLYTATÓDIK A LENGYEL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ÁTALAKÍTÁSA MIATTI UNIÓS JOGSÉRTÉSI ELJÁRÁS.
UKRÁN NACIONALISTÁK TÜNTETTEK MAGYARORSZÁG BEREGSZÁSZI KONZULÁTUSÁNÁL A KÜLKÉPVISELET BEZÁRÁSÁT KÖVETELVE.
OROSZ GYERMEKJOGI BIZTOS: MINTEGY 700, ABLAKBÓL KIESETT GYEREK VESZTETTE ÉLETÉT IDÉN OROSZORSZÁGBAN.
A DONYEC-MEDENCÉT MEGSZÁLLÓ OROSZ ERÕK MEGTILTOTTÁK A KATONAKÖTELES KORÚ FÉRFIAKNAK, HOGY ELHAGYJÁK KELET-UKRAJNA TERÜLETÉT.
ÚJABB NÕ VÁDOLTA MEG SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉSSEL BRETT KAVANAUGH FÕBÍRÓJELÖLTET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN THE NEW YORKER.
TÁVOZIK TISZTSÉGÉBÕL AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYMINISZTER-HELYETTES.
ROD ROSENSTEIN A 2016-OS ELNÖKVÁLASZTÁSOKBA TÖRTÉNT OROSZ BEAVATKOZÁSOKAT VIZSGÁLÓ FBI-NYOMOZÁST FELÜGYELTE.
GYERMEKEK HOLTTESTEIT IS FELFEDEZTÉK A SZEPTEMBER ELEJÉN TALÁLT TÖMEGSÍRBAN, MEXIKÓBAN.
MEGHALT EGY TINÉDZSER EGY KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEN, NICARAGUÁBAN.
MOHAMED SZALAH, A LIVERPOOL EGYIPTOMI LABDARÚGÓJA NYERTE A PUSKÁS-DÍJAT A FIFA-GÁLÁN.
AZ ÉV LABDARÚGÓJA A REAL MADRID KÖZÉPPÁLYÁSA, A HORVÁT LUKA MODRIC LETT.
EGYMÁSBA FUTOTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ SZIGETVÁRON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
VONAT GÁZOLT HALÁLRA EGY MOTOROST AZ ONGAÚJFALU ÉS ÓCSANÁLOS KÖZÖTTI VASÚTI ÁTJÁRÓNÁL.
ELFOGTÁK AZT A NÉGY FÉRFIT, AKIK A GYANÚ SZERINT HALÁLOSAN BÁNTALMAZTAK EGY FÉRFIT BUDAPESTEN, A JÁSZAI MARI TÉREN.
GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI FÕÜGYÉSZ: ZSAROLÁS KÍSÉRLETE MIATT EMELTEK VÁDAT EGY GYÕRI HÁZASPÁR ELLEN.
A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRÁT 3 FORINTTAL, A GÁZOLAJÉT 2 FORINTTAL CSÖKKENTI SZERDÁN A MOL.