Puzsér Róbert: Nem volt kábítószer semmilyen anyag nem volt a kezemben + videó

A Tisza Párt új adókat is bevezetne: a vagyonadó a családok pénzére tör! - Ingó és ingatlan vagyon felmérés! VIDEÓ!

A Tisza párt elnökének egy szórakozóhelyen történt telefonlopási és két rágalmazási ügyben kellene bíróság elé állnia, ha nem mentené ki már másodszor az EP-képviselők többsége.

A Hír Tv-t és a csatornánk riporterét szidalmazta a színpadról Magyar Péter + videó

A Tisza párt elnöke már beszéde elején azt hazudta munkatársunkról, hogy nőket lökdös és rúg fel. A helyieknek szóló fórumát végig a Hír Tv-nek címezte. A Tisza Párt elnöke azután lett indulatos, hogy kérdéseket tettünk fel neki az adatszivárgási botrányról.