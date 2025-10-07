Puzsér Róbert: Nem volt kábítószer semmilyen anyag nem volt a kezemben + videó
2025. október 07., kedd 17:30
| Hír TV
Puzsér tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna a napvilágra került felvételen, majd válaszadás közben utalt arra is, hogy a kokaint nem így szokás elfogyasztani.
A publicistáról közzétett videót állítólag egy informátor készítette, aki eredetileg maga is felszólalt volna az eseményen. Elmondása szerint Puzsér már befolyásolt állapotban érkezett a megbeszélésükre.
