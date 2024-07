Puzsér Róbert megint kapott egy kiadós sallert + videó

Csépányi Balázs emlékeztetett , a PestiSrácok publicistája, megelégelve az őt ért verbális atrocitásokat, kiosztott egy sallert Puzsérnak, aki rendszeresen becsmérelte, sértegette különböző megszólalásaiban. A nagy port kavart ügybe belefolyt több celeb is . Majka elmondta, hogy Puzsér annyi embernek szólt már be, hogy kijárt neki, ahogy ő fogalmaz, egy lángos. Azahriah viszont bírálta Majkát, amiért nem ítélte el Ábrahám tettét. Szóval felbolydult a hazai közélet a nem mindennapi eset miatt. Nem kellett sokat várni a titokzatos MI-előadó, Wellor helyzetértékelésére sem. A múlt héten azt találgattuk, hogy ki kerül majd a rapper célkeresztjébe legközelebb, most megkaptuk a választ, Puzsér lett a következő, akinek megénekelte a viselt dolgait.

