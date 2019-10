Puzsér Róbert: Kiábrándító volt a kampány

Az önkormányzati választáson bebizonyosodott, hogy továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb Magyarországon - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz eredményváróján. A kormányfő kiemelte: nehéz választási kampány, nagy és nyílt politikai csata volt, ahogyan annak egy pártok közötti versenyre épülő demokráciában lennie kell. Orbán Viktor hangsúlyozta, bár több fővárosi kerületet elveszítettek a kormánypártok, 13 megyei jogú város továbbra is kormánypárti vezetésű lesz, a 19 megyei közgyűlésből pedig 19-et ugyancsak a Fidesz-KDNP nyert meg. A budai kerületeket - a XII. kerület kivételével - átvette az ellenzék. 7 helyen lesz kormánypárti városvezető. Így a fővárosi közgyűlésben 18 ellenzéki, 13 kormánypárti és 2 független képviselő foglal majd helyet. Tarlós István leköszönő főpolgármester gratulált és sok szerencsét kívánt Karácsony Gergelynek a főpolgármester-választáson az ellenzék közös jelöltjeként elért győzelméhez a Fidesz-KDNP eredményváróján. Nemcsak Budapestet, hanem egész Magyarországot meg akarja változtatni a megválasztott ellenzéki főpolgármester. Karácsony Gergely közölte: leckét adtak demokráciából mindenkinek Magyarországon. A Fidesz kapta a legtöbb szavazatot országszerte, ami az elkövetkező időszak nagy nemzetközi küzdelmeihez fontos erőforrást jelent - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Fidesz eredményváróján. Enyhe csalódásnak, de nem rossz eredménynek nevezte a budapesti főpolgármester-választáson elért négy és fél százalékot Puzsér Róbert. Folytatja a munkát Budapest V. kerületének élén Szentgyörgyvölgyi Péter. A Belváros újraválasztott polgármestere közölte, számos teret újítottak fel, utcákat építettek át, sportközpont kialakítását kezdték meg az előző ciklusban. Az elmúlt évek kemény kerületi munkájának köszönhető a siker - értékelt Csepel újraválasztott Fideszes polgármestere. Borbély Lénárd azt ígérte: ha lehet, akkor a jövőben még többet dolgoznak majd Csepel fejlesztéséért. Az elmúlt öt esztendő „komoly, megfeszített munkájának” tulajdonítja a sikert Papp László, Debrecen újraválasztott polgármestere, aki fontos célnak nevezte, hogy tovább erősödjön a város gazdasága. Az elmúlt 9 év eredményeit, városvezetési teljesítményét szeretnénk tovább vinni és fejlődési pályán tartani Nyíregyházát - mondta Kovács Ferenc újraválasztott polgármester. Győzött a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Kecskeméten: Szemereyné Pataki Klaudiát a szavazatok 50,21 százalékával választották újra. Élhető, szerethető, szabadon fejlődő várossá tenné Hódmezővásárhelyt Márki-Zay Péter újraválasztott polgármester. Feljelentést kezdeményez a Fidesz érdi szervezete a helyi ellenzék ellen a választás tisztaságának megsértése miatt. Magyarország számára kulcsfontosságú, és a lehető legjobb hír, hogy a Jog és Igazságosság párt győzött Lengyelországban, és úgy tűnik, továbbra is kormányozhat - értékelte Szijjártó Péter külügyminiszter a lengyel parlamenti választás eredményét. Földrengésszerű győzelmet aratott a kormányzó Jog és Igazságosság Párt a lengyelországi parlamenti választáson. Jaroslaw Kaczynski pártja a voksok 49,3%-át szerezte meg, ami 12%-kal jobb eredmény a 4 évvel ezelőtti eredményhez képest. Az illegális bevándorlókat vissza kell küldeni oda, ahonnan jöttek - közölte az Osztrák Néppárt vezetője. Sebastian Kurz bejelentette: Ausztria nem fog részt venni a tengeri migránsok elosztására irányuló máltai megállapodásban. Ha egy migránsnak sikerül feljutnia egy hajóra, az nem jelentheti azt, hogy belépőt kapott az Európai Unióba, a schengeni külső határokat erőteljesen őrizni kell - jelentette ki Denisa Saková szlovák belügyminiszter. Újabb 74 migránst vett fel a líbiai partok közelében az Ocean Viking hajó - közölte az Orvosok Határok nélkül és a SOS Mediterranee. Tunéziánál a parti őrség visszafordított egy csempészhajót, 41 migráns csónakokon viszont eljutott Olaszországba. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint sokat kell még dolgozni azért, hogy új megállapodást lehessen elérni a Brexit feltételeiről. A skót miniszterelnök szerint az Európai Unióban „tárt karokkal várnák” a független Skóciát. A török hadsereg és szövetséges milíciája eddig 109 négyzetkilométert vont ellenőrzése alá Északkelet-Szíriában - közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök. A szíriai kormány hadserege megkezdte csapatok telepítését az ország északkeleti részébe, hogy megállítsa a török offenzívát - hivatkoztak nyugati hírügynökségek a szíriai állami média közlésére. Százharmincezernél is többen kényszerültek otthonuk elhagyására Szíria északkeleti részén a török hadsereg és a velük szövetséges milíciák által a héten indított offenzíva miatt - jelentette be az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala. Törökország szíriai katonai műveletének azonnali leállítását sürgette Angela Merkel német kancellár Recep Tayyip Erdogan török államfővel telefonon folytatott megbeszélésén - közölte Ulrike Demmer helyettes szóvivő. A török támadásnak Észak-Szíria ellen azonnal le kell állnia - mondta Emmanuel Macron francia elnök telefonon Recep Tayyip Erdogan török államfőnek és Donald Trump amerikai elnöknek. Az ecuadori kormány megállapodott a tüntető őslakosokkal az országot 12 napja béklyóban tartó belpolitikai válság rendezéséről. Az egyezség értelmében a kormány visszavonja az üzemanyagár-támogatás megszüntetéséről szóló rendeletet, a tiltakozók pedig véget vetnek a demonstrációknak. 35-re emelkedett Japánban a Hagibis tájfun halálos áldozatainak száma, több mint 140-en sérültek meg, és legkevesebb 20-an eltűntek. Az Extinction Rebellion környezetvédő szervezet több mint 430 aktivistáját állították elő nem engedélyezett brüsszeli megmozdulásukon - közölte a helyi média. Mentőautó ütközött személygépkocsival Nyíregyházán, egy ember meghalt - közölte a rendőrség. Kábítószer-kereskedőket fogtak el a rendőrök a Baranya megyei Magyarszéken, az akció során 8,4 kilogramm amfetamint foglaltak le. Mától péntekig nem üzemel a Zugligeti Libegő és a Budavári Sikló - közölte a BKK. Labdarúgó Eb-selejtező: Magyarország - Azerbajdzsán 1:0 Hosszú Katinka 200 méter vegyesen nyert az úszók világkupa-sorozata berlini állomásának zárónapján. Férfi kézilabda BL: Telekom Veszpém - FC Porto Sofarma (portugál) 38:28; Aalborg HB (dán) - MOL-Pick Szeged 28:35 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - Dukla Trencín (szlovák) 2:4 Női kosárlabda NB I: Aluinvent DVTK - Atomerőmű KSC Szekszárd 69:63; VBW CEKK Cegléd - Vasas Akadémia 85:75