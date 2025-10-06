Puzsér felszívta magát: kábítószert fogyaszthatott? + videó

Puzsér Róbert, a magát megmondó ember a kávézója mögötti parkolóban került gyanús felvételre. A Magyarságért oldal szerint a vasárnapi tüntetést szervező publicista kábítószert fogyaszthatott, és már befolyásolt állapotban érkezett megbeszélésre. Puzsér nem kívánta elárulni, pontosan mit csinált a videón. Felszívta magát a publicista? A felvétel súlyos kérdéseket vet fel Puzsér hitelességével kapcsolatban.
Áder János volt köztársasági elnök egyértelműen fogalmazott: a fosszilis energiáról való leválás atomenergia nélkül nem sikerülhet. Magyarország számára a megoldás a Paks által garantált folyamatos ellátás, amely a nap- és szélenergiát is kiegészíti. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint Paks ma is az ország energiaellátásának gerince. - Radar
A magyar nyúlágazat kiválóan teljesít: hazánk a világ második legnagyobb vágónyúl exportőre. Míg a termelés 95%-a külföldre megy, egy spanyol-magyar kampány és egy 4,2 millió eurós pályázat célja, hogy a nyúlhúst itthon is népszerűsítse. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: a 21. század egyik legegészségesebb fehérjeforrását kell újra divatba hozni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Kocsis Máté leleplezi a liberális véleménydiktatúrát! A média uralása létkérdés a liberálisoknak, mert nincs valódi teljesítményük! A frakcióvezető szerint a liberálisok épp a valódi teljesítmény hiánya miatt erőltetik a véleménydiktatúrát Nézze meg a VIDEÓT!
Újabb óriási adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: a Tisza Világ alkalmazásból közel 20 000 felhasználó személyes adatai szivárogtak ki. A helyzetet súlyosbítja, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amely szálak az ukrán hadseregig is elérnek. A nyilvánosságra hozott link elérhetetlenné vált, valószínűleg egy terheléses támadás miatt.