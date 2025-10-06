Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Puzsér felszívta magát: kábítószert fogyaszthatott? + videó

2025. október 06., hétfő 17:30 | Hír TV
kábítószer ellenzék botrány Puzsér Róbert

Puzsér Róbert, a magát megmondó ember a kávézója mögötti parkolóban került gyanús felvételre. A Magyarságért oldal szerint a vasárnapi tüntetést szervező publicista kábítószert fogyaszthatott, és már befolyásolt állapotban érkezett megbeszélésre. Puzsér nem kívánta elárulni, pontosan mit csinált a videón. Felszívta magát a publicista? A felvétel súlyos kérdéseket vet fel Puzsér hitelességével kapcsolatban.

  • Puzsér felszívta magát: kábítószert fogyaszthatott? + videó

További híreink

Még az irodalom szakon is sokan elhasalnak ezen a kvízen! Önnek sikerül?

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

Szerelmük az égben köttetett: ezek a csillagjegyek tökéletesen összeillenek!

Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak

Csak az emberek 5%-a teszi ezt, pedig segíthet a vérnyomás csökkentésében

Lenkey tábornok megőrült a börtönben - elfeledett aradi vértanúk

Lebőgés lett a vége a vasárnapi Juhász Péter mellett kiálló tüntetésnek + videó

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi a vb-selejtezők előtt

Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó

További híreink

Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
2
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
3
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
4
A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó
5
Aranyosi Péternek elborult az agya és agresszíven lépett fel a Patrióta újságírójával szemben + videó
6
Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó
7
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
8
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
9
Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó
10
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő

Legfrissebb híreink

Növekvő energiaigény: Paks adja a zsinóráramot – nézze meg! + videó

Lejönnénk a fosszilisről? Atomenergia nélkül nem fog menni!

 Áder János volt köztársasági elnök egyértelműen fogalmazott: a fosszilis energiáról való leválás atomenergia nélkül nem sikerülhet. Magyarország számára a megoldás a Paks által garantált folyamatos ellátás, amely a nap- és szélenergiát is kiegészíti. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint Paks ma is az ország energiaellátásának gerince. - Radar
Világelső a nyúlban: Magyarország a második legnagyobb exportőr + videó

MAGYAR SIKER: Mi vagyunk a 2. legnagyobb nyúlexportőr!

 A magyar nyúlágazat kiválóan teljesít: hazánk a világ második legnagyobb vágónyúl exportőre. Míg a termelés 95%-a külföldre megy, egy spanyol-magyar kampány és egy 4,2 millió eurós pályázat célja, hogy a nyúlhúst itthon is népszerűsítse. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: a 21. század egyik legegészségesebb fehérjeforrását kell újra divatba hozni.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ukrán fejlesztő és az adatok: már a spájzban vannak

Terheléses támadás? Titkolni akarták az ukrán szivárgást!

 Újabb óriási adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: a Tisza Világ alkalmazásból közel 20 000 felhasználó személyes adatai szivárogtak ki. A helyzetet súlyosbítja, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amely szálak az ukrán hadseregig is elérnek. A nyilvánosságra hozott link elérhetetlenné vált, valószínűleg egy terheléses támadás miatt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!