Puzsér felszívta magát: kábítószert fogyaszthatott? + videó

Lejönnénk a fosszilisről? Atomenergia nélkül nem fog menni!

Áder János volt köztársasági elnök egyértelműen fogalmazott: a fosszilis energiáról való leválás atomenergia nélkül nem sikerülhet. Magyarország számára a megoldás a Paks által garantált folyamatos ellátás, amely a nap- és szélenergiát is kiegészíti. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint Paks ma is az ország energiaellátásának gerince. - Radar