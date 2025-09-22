Putyin, Trump, és most az Antifa: a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor nem fél keményen fellépni + videó

A bérből élők is félhetnek: a Tisza Párt tönkretenné a gazdaságot + videó

A Mandiner információi szerint a Tisza Párt jelentős pénzeket vonna el a vállalkozásoktól, ami a gazdasági szakemberek szerint nem csak a vállalatoknak, de a munkavállalóknak is rossz. Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó is megszólalt, és elmondta, miért veszélyesek ezek a tervek.