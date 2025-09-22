Putyin, Trump, és most az Antifa: a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor nem fél keményen fellépni + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 22., hétfő 20:30
| Hír TV
Orbán Viktor élesen reagált arra, hogy Donald Trump terrorszervezetté nyilvánította az Antifa-mozgalmat. A miniszterelnök szerint Magyarország is követheti az amerikai elnök példáját, hiszen az Antifa nem más, mint egy terrorista szervezet. De milyen következményei lennének egy ilyen lépésnek, és hogyan vélekedik erről Európa?
Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök, a Tisza Párt fegyvermániás alelnöke nyíltan fenyegetőzött, és most kiderült, a szavai mellé tetteket is társít: fegyverrel járt politikai rendezvényekre. A miniszterelnök is felemelte a szavát a politikai erőszak ellen.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Mandiner információi szerint a Tisza Párt jelentős pénzeket vonna el a vállalkozásoktól, ami a gazdasági szakemberek szerint nem csak a vállalatoknak, de a munkavállalóknak is rossz. Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó is megszólalt, és elmondta, miért veszélyesek ezek a tervek.
Míg a Sportarénában a Digitális Polgári Körök rendezvényén tízezres tömeg gyűlt össze, addig a Fidesz-KDNP jelöltje győzött egy budapesti választókerületben. Magyar Péter reagálása a kommentekkel egyértelműen mutatja, hogy félnek a Tisza Pártban, de a választási eredmény még ennél is többet mond.