Pünkösdvasárnap is folytatódott az oltási folyamat országszerte

416 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 088 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 44 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 519 főre emelkedett. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán bejelentette: már 5 millió magyar állampolgárt beoltottak, életbe léptek az enyhítések. A kormányfő köszönetet mondott azoknak, akik beoltatták magukat. Orbán Viktor arra kérte azokat, akik még nem oltatták be magukat, hogy az eredmények megőrzése érdekében vegyék fel az oltást. Lassan minden visszaáll a régi kerékvágásba, az oltásoknak köszönhetően nemcsak a maszkot vehetjük le közterületen, hanem újra lehet szórakozóhelyekre járni, és a boltok is addig tartanak nyitva, ameddig szeretnének. A magyarok csaknem kétharmada nem kér a jelenlegi ellenzékből - derült ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a volt jobbikos képviselő, Varga-Damm Andrea készíttetett. Provokálással indulatot, dühöt akar kiváltani az emberekből a balliberális oldal a kormányváltás érdekében - mondta a Bayer Showban a Századvég elnöke. G. Fodor Gábor szerint az ellenzéket támogatja a nemzetközi balliberális oldal is, amihez minden pénzt, erőforrást megadnak, a kérdés csak az, hogy mindennek fejében mit kérnek majd a hazai baloldaltól cserébe a nemzetközi érdekkörök. Folyamatosan bővül a Magyar Falu Program – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a hajdú-bihari Bakonszegen. Gyopáros Alpár közölte, 2020-ban több mint 200 milliárd, 2021-pedig 250 milliárd forintot meghaladó összeg áll rendelkezésre az ötezer lakosnál kisebb népességű települések fejlesztésére. Hárommilliárd forintért szerzett be tíz, nagy teljesítményű toronydarut a Bayer Construct, a beszerzésből egymilliárd forintot a Nagyvállalati Beruházási Támogatás biztosított - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A pandémia előtti időszakban a pünkösdi hosszú hétvégén telt házzal működtek a szállodák. Most, az újranyitás első napjaiban egyelőre kétharmados a kihasználtság, a vendégek döntő többsége belföldről érkezik. Új evangélikus templom épül a Pest megyei Piliscsabán. Az épület alapkövét Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke áldotta meg és helyezte el a közösség elöljáróival. Meghaladta a 166 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatok száma 3,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Egy brit vizsgálat szerint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár, illetve a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinái egyaránt nagyon hatékonyak a koronavírus indiai variánsa által okozott betegség kialakulásának megakadályozásában. Az amerikai Moderna gyógyszergyártó hamarosan kérni fogja a 12-17 éves korosztálynak kifejlesztett, koronavírus elleni oltás jóváhagyását az Európai Gyógyszerügynökségtől - idézte a Journal du dimanche francia lap a cég vezetőjét. Életbe léptek az enyhítések Szlovéniában, megszűntek a létszámkorlátozások a rendezvényeken és nyilvános összejöveteleken. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy két és félezer, az előző napinál több mint kétezrrel kevesebb új beteget jegyeztek fel. Nem volt halálos áldozata a Covid-19 betegségnek Koszovóban és Montenegróban az utóbbi 24 órában, amire hónapok óta nem volt példa. Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon csaknem 9 ezerrel emelkedett a hivatalos adatok szerint. A koronavírus tombolásával egyidejűleg tovább terjed egy másik, sok esetben halálos lefolyású kór Indiában, az egyébként ritka „feketegomba” fertőzés. Már 250 halálos áldozata van a gombás fertőzésnek Indiában, de hivatalos adat nem áll rendelkezésre. Palesztinok melletti tüntetéseket tartottak Nagy-Britanniában, Franciaországban és Németországban is. A London központjában menetelő tiltakozók Izrael elleni szankciókat követeltek, majd összetűzés alakult ki, amikor a rendfenntartók nem akarták az izraeli nagykövetség elé engedni a demonstrálók csoportját. Angela Merkel kancellár óva intett a rasszista és az antiszemita megnyilvánulásoktól a palesztin ügyet támogató tüntetéseken Németországban. Betartották a felek a tűzszünetet, sem Izrael, sem a palesztin Hamász nem lőtt ki egyetlen rakétát sem azóta, hogy bejelentették a megállapodást. Mianmarban a puccs óta a biztonsági erők legkevesebb 812 embert öltek meg, és csaknem ötezer embert vettek önkényesen őrizetbe. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nem kaphatja meg az iráni atomipari létesítményekbe kihelyezett kamerák képeit, amelyek segítségével a szervezet valós időben tudta ellenőrizni Irán atomprogramját. Mintegy 20 ember meghalt és egy eltűnt egy 100 kilométeres hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt Északnyugat-Kínában. Lezuhant az észak-olaszországi Stresa település és a Mottarone-hegy között közlekedő függővasút egyik fülkéje, a balesetben kilencen életüket vesztették. Mindenfajta karantén- és tesztkötelezettség nélkül jöhetnek Magyarországra azok a román állampolgárok, akik már rendelkeznek védettségi igazolással - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Összehangolt drograzziát tartottak a rendőrök Szombathelyen. Tíz helyen ütöttek rajta a dílerhálózat tagjain, négy szombathelyi lakos ellen indult eljárás, akik az év eleje óta rendszeresen adtak el amfetamint huszonéves fiataloknak. Halálra gázolt a vonat egy férfit Vác közelében. Kigyulladt és teljes terjedelmében kiégett egy körülbelül kétezer négyzetméteres üzemcsarnok a Bács-Kiskun megyei Kiskőrösön, a tűz továbbterjedését csaknem ötven tűzoltó akadályozta meg - közölte a katasztrófavédelem. Keddtől vasárnapig rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és Cinkota között jár a csömöri HÉV karbantartás miatt. Hosszú Katinka bronzérmet szerzett 200 méter vegyesen a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf a legjobb, Szabó Szebasztián pedig a hatodik idővel jutott döntőbe 100 méter pillangón az úszó Európa-bajnokságon. A magyar küldöttség kilenc arany-, két ezüst- és két bronzérmet szerzett a paraúszók portugáliai Európa-bajnokságán, Funchalban. Lorenzo Fortunato nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, Valter Attila megtartotta 12. helyét összetettben. A Szolnoki Dózsa nyerte a férfi vízilabda ob I-et, miután a döntő második mérkőzésén is legyőzte az OSC Újbuda együttesét. Hangya Szilveszter bokasérülés miatt nem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban a június 11-én kezdődő, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon.