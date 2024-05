Pünkösd: az ünnep, amikor a Szentlélek áll a középpontban

Ahogy a víz nélkülözhetetlen az életünkhöz, úgy a Szentlélek is az, akkor is, ha nem tudunk róla – hangsúlyozta Versegi Beáta-Mária szerzetesnővér. A Nyolc Boldogság Katolikus Közösség tagja szerint az igazi kérdés az, hogyan hangolódunk a jelenlétére, a működésére.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.