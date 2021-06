Puccskísérletnek nevezte a 2006-os eseményeket Gyurcsány Ferenc

Az elmúlt napon 66 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, és elhunyt 8 többségében idős, krónikus beteg. Több mint 5 millió 455 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük 4 millió 728 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Egy héten belül meglehet az 5,5 millió beoltott Magyarországon, és megszülethetnek olyan intézkedések, amelyek az újraindításról szólnak – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. A mozik, a koncerttermek, a múzeumok nálunk tudnak először nyitni Európában - hangsúlyozta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Megnyitották a határokat a szomszédos országok felé és ennek köszönhetően az első két szállodahajó megérkezett Magyarországra - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az Alkotmánybírósághoz fordult a lakástörvény ügyében Áder János - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal. Az országot újraindítani és megerősíteni csak az emberekkel együtt lehetséges, ezért a gazdaságot érintő fontos kérdések is a nemzeti konzultáció részei lesznek - közölte Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Egy olyan korszakalkotó közjogi dokumentumnak, mint amilyen az alaptörvény, a legfőbb üzenete az, hogy Magyarország magyar ország akar maradni - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Az alaptörvény mint Magyarország jogrendszerének alapja „pajzsként védi külső és belső szuverenitásunkat, önazonosságunkat, valamint alkotmányos identitásunkat” - mondta az igazságügyi miniszter. A fővárosi megkérdezettek több mint háromnegyede aggasztónak ítéli a forgalmi dugókat és ezzel összefüggésben a légszennyezettséget - állapította meg a Századvég, amelynek elemzése szerint Budapest elégedetlen Karácsony Gergely közlekedéspolitikájával. A párt fegyelmi testülete kizárta az MSZP-ből Molnár Gyula korábbi elnököt. Döbbenettel fogadta Szakács László, hogy az MSZP visszaléptette a Baranya 2-es számú választókörzetében – mondta el a politikus a HírTV-nak. A párt korábbi alelnöke, jelezte felfüggeszti párttagságát, de az MSZP országgyűlési frakciójából nem lép ki. Nem az a kérdés, hogy megszűnik-e az MSZP, hanem hogy mikor - mondta az Informátornak a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel szerint Gyurcsány Ferenc teremtette azt a helyzetet, hogy sorra igazolnak át a DK-ba szocialista politikusok. A megvalósítási szakaszba lépett Gyurcsány Ferenc mesterterve, hogy a DK legyen az egyedüli, de mindképpen a legerősebb párt a baloldalon, ehhez pedig le kell darálnia az MSZP-t - mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán politológus. Puccskísérletnek nevezte a 2006-os eseményeket Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke Dunaújvárosban azt állította, az egész mögött a jelenlegi kormány állt. A Demokratikus Koalíció első emberének beszédére a megjelent tüntetők bekiabálással reagáltak. Vejkey Imre közölte: „az őszödi gyónó szócsöve”, a DK-s Vadai Ágnes törvénymódosítást nyújtott be, hogy a gyónási titkot felülírja a feljelentési kötelezettség. Gyurcsány Ferenc pápának képzeli magát, most a gyónási titkot töröltetné el - mondta a KDNP frakcióvezető-helyettese. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megítélése szerint ellenkezik az alaptörvénnyel Vadai Ágnesnek, a DK frakcióvezető-helyettesének törvényjavaslata. Niedermüller Péter és a baloldal másodszor is utcára akarja rakni az erzsébetvárosi Molnár Antal Zeneiskolát - közölte a Fidesz VII. kerületi szervezete nevében Bajkai István országgyűlési képviselő. Nem volt biztosított a Momentum Mozgalom gazdálkodásának törvényessége 2018-2019-ben, ezért a pártnak erősítenie kell a gazdálkodása törvényességét - mondta az Állami Számvevőszék alelnöke. A magyarok büszkék lehetnek arra, hogy sikerrel törték le a világjárvány harmadik hullámát, és elsőként nyithatták újra a magyar gazdaságot - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar gazdaság akkor erős, ha építhet nagyvállalatai versenyképességére - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. Klebelsberg óta nem látott iskolafejlesztési program zajlik az országban, jelenleg 900 helyszínen, több mint 350 milliárd forint értékben - mondta Kisfaludy László helyettes államtitkár. A következő években több mint kétszáz katolikus óvoda épül, bővül vagy újul meg idehaza a katolikus óvodafejlesztési programban - közölte Soltész Miklós államtitkár. 2021. július 1-től hároméves bérmegállapodás keretében összesen 15 százalékkal emelkedik egyes állami tulajdonú vállalatoknál dolgozók bére. A kormány sem tudja megvédeni a gyermekeket úgy, hogy a internetről ömlik a szenny - mondta Schiffer András ügyvéddel, az LMP volt elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a nemrégiben elfogadott gyermekvédelmi törvényt széles körű támogatottság övezi. Civilek is kiállnak már a pedofilellenes törvény mellett - írja a Magyar Nemzet. A legtöbb szülő megnyugodott, hogy gyermekvédelmi lépések születtek - mondta a konzervatív a CitizenGO kampányigazgatója. A magyar kormány azt hitte, hogy az Európai Uniót érdekli a véleménye a gyermekvédelmi törvényről, de tévedett - írja Varga Judit igazságügyi miniszter az abouthungary.hu blogban megjelent cikkében. A tárcavezető eredetileg a Politico című lap véleményrovatában akarta megjelenteti az angol nyelvű írást, de az újság ezt elutasította. Ha Magyarország nem akar megfelelni az európai uniós értékek szerinti elvárásoknak, az uniós szerződések vonatkozó cikke szerinti eljárás keretében lépjen ki az EU-ból - jelentette ki Mark Rutte holland miniszterelnök. Az uniós tagországok vezetőinek nem sikerült megállapodniuk az Oroszországgal tervezett, Berlin és Párizs által javasolt csúcstalálkozó megtartásáról - közölte Angela Merkel német kancellár. Már több mint 179,9 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,9 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovénia után Horvátország is bejelentette, hogy az országban jelen van az először Indiában azonosított, a korábbiaknál fertőzőbb delta variáns. Izraelben a kormány döntése alapján zárt terekben ismét kötelező a maszkviselés a koronavírus-járvány miatt. Lezárják az ausztráliai Sydney több körzetét a koronavírus fertőzőbb, delta variánsának terjedése miatt. Az Európai Tanács az emberi jogok súlyos megsértése és az elnyomás fokozódása, valamint a Ryanair járatának minszki kényszerített leszállása miatt kiterjesztette a Fehéroroszországgal szemben bevezetett szankciókat. Harminc év börtönbüntetésre ítélte a párizsi különleges esküdtszék azt a 33 éves egyiptomi férfit, aki 2017-ben késsel támadt katonákra a Louvre Múzeumánál. Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke bejelentette, hogy különbizottságot állít fel a Capitolium, az amerikai kongresszus épülete ellen 2021. január 6-án végrehajtott támadás körülményeinek kivizsgálására. Továbbra sem találják mintegy száz lakóját annak a 12 szintes társasháznak, amelynek egyik fele kártyavárként omlott össze csütörtökre virradó éjjel a floridai Miami egyik óceánparti negyedében, Surfside-ban. Kigyulladt egy harcművészeti központ az északkelet-kínai Honan tartományban, a balesetnek több halálos áldozata van. Legalább három ember meghalt, és több mint hatvanan megsérültek, tízen közülük súlyosan a Dél-Morvaországban pusztító tornádó következtében - közölte Michaela Bothová, a dél-morvaországi mentőszolgálat szóvivője. Magyarország Kormánya a Hungary Helps Programon keresztül 20 millió forint azonnali gyorssegéllyel támogatja Csehországban a súlyos természeti katasztrófa nyomán keletkezett károk enyhítését és egy templom helyreállítását Hrusky községben. A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, viharjelzéseit. Többfelé 100 kilométer/órás szél is lehet. Zivatarveszély miatt több nyugati és déli járásra másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hőség miatt 20-40 perces késésekre számíthatnak az utazók az észak-balatoni vonalon. Kerékpáros felvonulás miatt közlekedési változások lesznek szombat délután a fővárosban - tájékoztatott a BKK. Pályafelújítás miatt változik a 17-es, az 56-os és a 61-es villamos közlekedése június 26-a és július 5-e között - közölte a BKK. Németországban, egy bajorországi kisvárosban, Kolbermoorban fogták el azt az 50 éves magyar nőt, akit évek óta azért köröztek, mert nem kezdte meg jogerős szabadságvesztését. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a csapat által az Európa-bajnokságon elért eredmények nem tükrözik az előrelépés valódi mértékét. A magyar válogatott Máthé Dominik a világ egyik legjobb kézilabdacsapatához, a Paris Saint-Germainhez szerződött, jövő nyáron csatlakozik a francia gárdához. A sorsolás alapján Fucsovics Márton a 19. helyen kiemelt olasz Jannik Sinnerrel, míg Babos Tímea az orosz Anna Blinkovával játszik az első fordulóban a jövő hétfőn rajtoló wimbledoni teniszbajnokságon. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Stájer Nagydíj második szabadedzésén.