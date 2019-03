Puccs készülhet a brit miniszterelnök ellen. Brit sajtóértesülések szerint a londoni kabinet több tagja is Theresa May lemondását fogja követelni a hétfői parlamenti ülésen, ez lenne a feltétele a Brexit-egyezmény jóváhagyásának. Az Európai Tanács döntése alapján a londoni alsóháznak jövő héten el kell fogadnia a dokumentumot ahhoz, hogy a kilépési határidőt május 22-ig elhalaszthassák.

Theresa May lemondásához kötné a Konzervatív párt és a kormány több tagja is a kilépési egyezmény elfogadását. A The Sunday Times című brit konzervatív hetilapnak a londoni kabinet 11 minisztere is megerősítette, hogy a kormányfő távozását akarják, és a hétfői ülésen elő fogják terjeszteni e követelésüket. A lapnak nyilatkozók szerint a puccsisták a kabinetiroda vezetőjét, David Lidingtont szánják May átmeneti utódjának. Lidington azonban közölte, nem kívánja átvenni a miniszterelnök pozícióját.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Nem gondolom, hogy bármiféle vágyódásom lenne a miniszterelnöki pozícióra. Szerintem Theresa May fantasztikus munkát végez. Hozzátenném, hogy ha valaki a miniszterelnökhöz közel dolgozik, hamar kigyógyul mindenféle hezitáló ambícióból, ami a kormányfői pozíciót illeti. Abszolút csodálója vagyok annak, ahogy a miniszterelnök végzi a feladatát”– véli David Lidington konzervatív képviselő.

Sajtóértesülések szerint az indulatokat Theresa May szerdai televíziós nyilatkozata korbácsolta fel, amiben a kormányfő bírálta a parlamentet, ami elmondása szerint két év alatt sem tudott egyetértésre jutni a Brexit módjáról.

Az EU-val novemberben elért megállapodás-tervezetet az alsóház kétszer már elutasította, a miniszterelnök ezért csütörtökön, az Európai Tanács csúcstalálkozóján a brit kilépési határidő elhalasztását kérte az uniós vezetőktől. Hosszas tanácskozás után a tagállamok állam-és kormányfői úgy döntöttek, hogy a kilépés május 22-ig halasztható, amennyiben a brit parlament jövő héten elfogadja a Brexit-egyezményt. Ennek hiányában a brit kormánynak konkrét tervvel kell előállnia a kilépésről, és el kell döntenie, hogy részt akar-e venni az Európai Parlamenti választásokon. Ha erre nem hajlandó, április 12-én megállapodás nélkül szűnhet meg a brit EU-tagság. Ez azonban katasztrófa lenne a brit pénzügyminiszter szerint.

„Ez nem a miniszterelnökről szól, vagy bárki másról. Az országunk jövőjéről van szó. Se a miniszterelnök, se a kormánypárt leváltása nem segítene rajtunk. Arra a kérdésre kell válaszolni, hogy milyen fajta Brexitet akar a parlament, hogy elkerülhessük azt a gazdasági katasztrófát, amit egy alku nélküli kilépés jelentene”– mondta Philip Hammond brit pénzügyminiszter.

Vasárnapig csaknem 5 millióan írták alá azt a hivatalos felhívást, amely a Brexit leállítását követeli. Szombaton több mint egymillióan tüntettek Londonban az újabb EU-népszavazás kiírásáért.