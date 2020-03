PS: A gyulai Fidesz szerint Mikóné kérjen bocsánatot

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta: két héten keresztül az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. A miniszterelnök közölte: az élelmiszerboltok, drogériák, patikák esetében olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathatják ezeket az üzleteket. Ebben az időszakban más nem mehet be. Hétfő reggeltől minden kórház élén megjelennek az egyenruhás „kórházparancsnokok" - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Megjelent az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett kijárási korlátozásról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. 300-ra emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban. Az eddigi 28 főről 34–re nőtt a gyógyultak száma. Az egész lakosság védelmét szolgálja a szombattól életbe lépő kijárási korlátozás - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján. A rendőrség felkészült a szombaton nulla órától életbe lépő, április 11-éig tartó kijárási korlátozásokkal kapcsolatos rendészeti feladatokra - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Minden magyar felelős minden magyarért - mondta Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere. A legfontosabb, hogy az ország a működőképességét megőrizze - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház miskolci Semmelweis tagkórháza mától járványkórházként működik - közölte a gyógyintézmény. Az a cél, hogy ne egyszerre érkezzen meg a rengeteg potenciális beteg az ellátórendszerbe, ezért kell lassítani a járvány terjedését - hangsúlyozta Kacskovics Imre immunológus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A szakember kiemelte: bizakodásra ad okot, hogy Magyarország időben meghozta az óvintézkedéseket, valamint az, hogy ma már a gyógyszeripari kutatások is sokkal intenzívebbek, hiszen több ember nagyobb felszereltséggel és gyorsabban dolgozik. Bocsánatkérésre és önkéntes munkára szólította fel a Fidesz gyulai önkormányzati képviselőcsoportja a momentumos aktivista Mikóné Hirth Beátát - erről írt a Pesti Srácok. A portál felidézte: Mikóné azzal vált hírhedté a napokban, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt gyalázó szájmaszkot reklámozott. Felrakta az ellenzék a választási lemezeit, de most nem ennek van az ideje - reagált a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban arra, hogy a baloldalol leszavazta a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Dömötör Csaba szerint az ellenzék már arra rendezkedik be, hogy óriási lesz a munkanélküliség Magyarországon, a kormány célja viszont az, hogy senki nem veszítse el a munkáját, ezért hoztak adócsökkentő intézkedéseket a különböző ágazatokban. Nagyobb szolidaritásra lenne szükség ebben az időszakban, amikor az évszázad legsúlyosabb világjárványával nézünk szembe - hangsúlyozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Nyolcvanegyezer kisvállalkozás, hatvanezer kisgyermekes család mellett cégek ezrei, valamint több százezer adós életét könnyítik meg a kormány gazdaságvédelmi intézkedései - mondta a Magyar Nemzetnek a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Megduplázódott a regisztráló álláskeresők száma az előző héthez képest - derül ki egy digitális állásközvetítő összesítéséből. Fellépést és ellenőrzéseket sürget az élelmiszerek árának helyenkénti drasztikus emelése miatt Nagy István agrárminiszter. Csillapodott a gyógyszervásárlási láz az elmúlt pár hét óriási fogyasztásbővülése után - mondta Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója pénteken az M1-en. Minimális személyi kontaktus mellett valósulnak meg a beiratkozások az óvodákba és általános iskolákba - közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az M1-en, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyszerűsítette az egyedi azonosítószámok igénylését, amire az egyedi adóügyek telefonos intézéséhez van szükség az ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszerben. Hosszú küzdelemre kell számítanunk a koronavírus ellen: több területen is védekeznünk kell - írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: az egészségügyi védőfelszerelések biztosítása érdekében Magyarország a Türk Tanácshoz is fordult, és két országtól, Törökországtól és Üzbegisztántól már kaptunk is segítséget. Negyvenhárom magyar állampolgárt hoztak haza Izraelből a koronavírus-járvány miatt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában. A koronavírus-világjárvány idején is folyamatos a kapcsolattartás a külhoni magyar közösségekkel - hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. Magyarország gyakorlatát vette át az Európai Unió a koronavírus miatti likviditási nehézségek kezelése terén azzal, hogy nem minősítette jelentősen megnőtt hitelkockázatnak a lakosság és a vállalatok banki hiteltörlesztési moratóriumát. Elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma péntek reggelre. 24 075-en vesztették életüket a Covid-19-ben és 122 672-en gyógyultak meg - tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem. Az Európai Parlament jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni fellépéshez szükséges sürgős uniós intézkedéseket, köztük a járvánnyal küzdő országokat segítő 37 milliárd eurós uniós támogatást. Az EU 27 tagországának vezetői abban állapodtak meg, 15 napot biztosítanak az euróövezet pénzügyminisztereinek, hogy közös uniós szintű választ találjanak a koronavírus-járvány okozta gazdasági krízis megelőzésére - közölte az Európai Tanács elnöke. Romániában a fertőzött, de enyhe tüneteket mutató orvosokat is bevetnék az új koronavírus-járvány elleni küzdelembe - jelentette ki Nelu Tataru csütörtökön kinevezett egészségügyi miniszter. Csehországban átlépte a kétezret az új koronavírussal fertőzöttek száma, Lengyelországban 159-cel növekedett. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint péntek délelőtt 47 278 fertőzöttet tartottak nyilván Németordzágban, ami 9955-tel - 26,6 százalékkal - több azt egy nappal korábbi 37 323-nál. Hatszázhatvankettővel emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 8165-re nőtt a Covid-19 eddigi áldozatainak a száma - közölte az olasz polgári védelmi hatóság. Száznál többen haltak meg egy nap alatt Nagy-Britanniában az új koronavírus-járványban. Oroszországban egy nap alatt 196-tal, összesen 1036-ra nőtt a SARS-Cov-2 koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Oroszország két-három hónapnál rövidebb idő alatt legyőzheti a koronavírust - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Boris Johnson brit miniszterelnök szervezetében is kimutatták a Covid-19 megbetegedést okozó új koronavírust - jelentette be pénteken a Downing Street. A londoni kormányfői hivatal szóvivője szerint az 55 éves Johnson tünetei enyhék. Az Egyesült Államokban a vírusfertőzöttek száma meghaladta a Kínában regisztrált fertőzöttek számát. A legfrissebb adatok szerint ezernél több a koronavírus-járvány következtében elhunytak száma az Egyesült Államokban. Telefonon egyeztetett egymással a kínai és az amerikai elnök a két ország között az új koronavírus-járvány következtében kiéleződött feszültség enyhítése céljából - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Mától szombatra virradóra változik az éjszakai járatok menetrendje a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan, a fővárosi közösségi közlekedés nappali utasszámának visszaesése mellett ugyanis jelentősen csökkent az éjszakai járatok kihasználtsága is. Megnövekedett a határátlépés és a várakozás ideje a román határszakaszon, emiatt elterelik a személygépjárművek forgalmát a 42-es számú főúton Hajdú-Bihar megyében. Csütörtökön elhunyt Turányi Gábor Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem professzora életének 72. évében - közölte az MMA. Négy év után elhagyja a Tankpool24-Mercedes csapatát, így új istállóban kezdi majd az idényt az Európa-bajnok kamionos, Kiss Norbert. A tokiói kvótás öttusázó, Demeter Bence pályafutásának nem vet véget az olimpia elhalasztása, ám felkészülését megnehezíti a világkupák törlése. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökének tájékoztatása szerint nincs beteg magyar sportoló, illetve csapattag azok között, akik részt vettek a másfél hete félbeszakított londoni olimpiai kvalifikációs tornán. Májusról októberre halasztották Közép-Európa leghosszabb futóversenyét, az NN Ultrabalatont, melyet 14. alkalommal rendeznek meg idén.