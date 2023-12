Provokatív posztokkal érzékenyít közösségi oldalán az Amnesty-vezér, akinek testvére több száz millió forint adót csalhatott

Megosztás itt:

A papíron „jogvédő” NGO vezetőjének közösségi oldalán hemzsegnek az olyan provokatív bejegyzések, amelyek a nemzetközi baloldal és a woke-ideológia ismert narratíváját népszerűsítve támadják a magyar kormányt és annak politikusait.

„Találkoztam Istennel, aki fekete” – ennek a nemzetközi baloldali körökben nagyjából nyolc éve elterjedt szlogennek az angol eredeti változatát posztolja rendszeresen a Facebook-oldalára Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország (AI) igazgatója.

Az „I met God, she’s black” mondatban az angol nőnemű személyes névmás azt jelenti, hogy Isten lehet nő és fekete is. Az ötletgazdák – túl az üzleti célokon, vagyis a felirattal ellátott, sok millió eladott pólón és egyéb tárgyon – egyértelműen a kereszténység elleni provokációnak és az új marxista woke ideológia faji, illetve gender ideológiájának népszerűsítéséhez használták fel a szlogent.

Vig Dávid a közösségi oldalán ezt a mémet egymástól teljesen eltérő témakörökről szóló posztoknál alkalmazza, hol az Ukrajna melletti kiállást demonstrálja vele, hol a pride felvonulást üdvözli.

Vig egyébként Soros György hálózatának régi bizalmi embere, aki korábban, az Amnesty International Magyarország igazgatói pozíciója előtt öt évig, 2011 és 2016 között Soros György alapítványánál, az Open Society Foundations (OSF) emberi jogi programjának büntető igazságszolgáltatási csoportjában dolgozott. Az AI vezetője azért került az utóbbi időben újra reflektorfénybe, mert múlt héten elfogták a praxisától eltiltott ügyvéd testvérét, akit egy több szász milliós számlagyár működtetésével hozott összefüggésbe az adóhatóság. A NAV Vig Mórt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja.

Folytatják az iskolai LMBTQ-programokat

De térjünk vissza Vig Dávidhoz, aki az AI élén, tehát jogvédőként, olykor tudatosan, sőt kérkedve semmibe veszi a magyar jogszabályokat, például a gyermekvédelmi törvényt.

Hiába szabott ki büntetést a szervezetére a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tavaly áprilisban a gyermekvédelmi népszavazás elleni kampányuk miatt, gőzerővel folytatják a fiatalok, a gyerekek „érzékenyítését” az LMBTQ-propagandával.

Amint azt hétfői cikkében a Magyar Nemzet is felidézte, az NVB hárommillió forintos bírságot rótt az Amnesty International Magyarországra (több más álcivil szervezet is bírságot kapott), amiért érvénytelen szavazásra buzdítottak az április 3-i gyermekvédelmi népszavazáson. A bizottság indoklása szerint a népszavazási kampány nem irányulhat az érvénytelen szavazásra buzdításra, ugyanis, mint fogalmaznak: „az nemcsak szétfeszíti, hanem át is töri a közvetlen hatalomgyakorlás alkotmányos célját és a mögötte meghúzódó jogalkotói akaratot”. A testület szerint az érvénytelen szavazásra buzdítás ezért visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül.

Néhány hónappal később, 2022. június 15-én a 444.hu-ra írt cikket Vig Dávid arról, hogy az általuk „homofóbnak” nevezett gyermekvédelmi törvény ellenére folytatják az iskolai programjaikat és kampányaikat. A Facebook-oldalán is népszerűsített írásában erről úgy fogalmazott, mint „amelyről egy nem jogállami keretek között működő állami szerv akár meg is állapíthatná, hogy megjeleníti a homoszexualitást vagy a nem megváltoztatását, vagy népszerűsíti azokat”. Nem meglepő a cinikus hozzáállás a törvényekhez, ez a mentalitás jellemző a közösségi oldalán található bejegyzésire.

Már 2020. november 10-én szivárványos aktivistaként támadta a kormánypárti politikusokat egy posztjában. Idézzük szó szerint: „Az anyám nő, az apám férfi. Én pedig meleg vagyok. Ez egy fontos gyereknevelési tapasztalat (tanács?) lehet minden kormánypárti parlamenti képviselőnek és kormánytagnak, akik éppen – többek között – az LMBTQ emberek sanyargatásával is vannak elfoglalva. NemHallgatunk!”

A cinizmus mellett a tények elferdítése is fontos kommunikációs eszköze Vig Dávidnak, hiszen az Amnesty hazai vezetője jogászként nyilvánvalóan tudja, hogy a gyermekvédelmi törvény nem korlátozza semmilyen joggyakorlásban a felnőtt homoszexuálisokat, a különféle nemi identitású embereket, hanem a genderpropagandától kívánja megóvni a fiatalokat.

Lelkesen ünnepelték a pride-ot

Mindezt igazolja az a tény is, hogy minden évben szabadon utcára vonulhatnak a szivárványos aktivisták és híveik. A 2022. júliusi rendezvényről Vig Dávid is lelkendezve számolt be a közösségi oldalán.

Annyira csodálatos volt a Budapest Pride és annyira fantasztikus volt a több tízezres tömegben a rengeteg Amnesty International Magyarország- aktivista, hogy a végére az egész ország szivárványba borult!

A posztban feltűnők a szenzációhajhásznak szánt jelzők, a „csodálatos” egyébként szinte minden bejegyzésében visszatérő kifejezés, legyen szó homoszexuális aktivistákról, a lengyel „bírói függetlenségért” tüntetőkről, vagy éppen egy futóverseny résztvevőiről, mint ahogy az AI „csodálatos” csapatába toborzott új munkatársak is „csodálatosak”.

A brüsszeli narratívát visszhangozzák

A Soros-blogon, azaz a 444.hu portálon rendszeres vendégszerző vagy éppen interjúalany az AI vezetője és munkatársai, ami nem meglepő, hiszen ugyanazt a globalista narratívát képviselik például a bíróságok függetlenségével kapcsolatban, amivel Brüsszel évek óta, már-már bohózatba illő kifogásokkal vegzálja Magyarországot. Idén februárban Vig Dávid egy ilyen, a 444-en megjelent cikkről posztolt a közösségi oldalán, amelyben méltatták, hogy az Európai Bizottság „bekeményített” a hazánk ellen zajló eljárásban.

Nem meglepő az sem, hogy Vig kiállt a pedagógusok egy elenyésző kisebbsége által követett, törvénytelen munkabeszüntetési akció mellett. Egy 2022. október 3-i videós posztban úgy fogalmazott: „A kérdés egy másodpercig sem volt az, hogy a hatalom belerúg-e abba, aki ellenáll. A kérdés az, hogy hagyjuk-e, vagy odaállunk-e mind egymás mellé és együtt tartunk ellen? Veletek vagyunk, Törley Katalin!”

Fotó: Vig Dániel az Amnesty International Magyarország igazgatója (Forrás: Amnesty.hu)

