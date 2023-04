Provokálhatták a rendőröket a Karmelita előtt a kordonbontásnál

Megosztás itt:

A Momentum politikusai megafonnal hergelték a tüntetőket hétfő délután, a Karmelita Kolostornál. A helyszínen többen provokálták a HírTV tudósítóját is.

Karácsony Gergely fia néhány centiméterről fényképezte munkájukat végző kollégáinkat, majd kötekedni kezdett: „Jó riport lesz? Jó riport lesz?”

A tüntetés - a Momentum politikusainak vezetésével - hamar erőszakossá vált.

Hajnal Miklós, Hadházy Ákos, Gelencsér Ferenc és Tompos Márton mintha előre gyakorolták volna, úgy emelték meg a kordont. Ezután a tömeg tolni kezdte őket, majd néhány perces dulakodás alakult ki a rendőrök és a tüntetők között.

A HírTV kamerája azt is rögzítette, ahogy az egyik férfi erőszakosan, agresszívan lép fel a helyszínt biztosító rendőrnővel szemben. A rendőrök végül kénytelenek voltak könnygázt is bevetni. Az első fújás után Hajnal Miklós, a Momentum politikusa megpróbálta elvenni a készenléti rendőrtől a kényszerítő eszközt.

A TASZ a történtek ellenére azt állítja: aránytalanul és jogszerűtlenül vetett be könnygázt a rendőség. Sőt, a Soros György által pénzelt szervezet szerint a tüntetés békés volt, és nem álltak fenn az oszlatás feltételei. Azt is állítják, hogy a helyszínen jelen voltak a jogi megfigyelőik, akik úgy ítélték meg: a rendőrök magatartása miatt alakult ki az erőszakos helyzet.

A Momentum politikusai pedig - a tüntetést követően - egyfajta kampányfilmmel próbálták a maguk malmára hajtani a vizet. A videóban azt állítják: a Fidesz rendőrállama megmutatta a valódi arcát.

A lila párt képtelen saját, a közbeszédet uraló témát alkotni, ezért csak a kormány tevékenységére adott állampolgári reakciókat próbálják felerősíteni - ezt Erdélyi Rezső Krisztián mondta a Karc FM műsorában. A Nézőpont Intézet elemzője emlékeztetett: nem ez volt az első kordonbontása a Momentumnak, mivel láttatni akarják magukat.

"Nyilván ők is látják a közvélemény-kutatásokat, meg a való életet is, hogy a politikusokat máshonnét, így tőlük is elszipkázó DK mellett egyre jelentéktelenebbnek tűnik az a Momentum, amelyik nem is olyan rég generációs pártként berobbant a köztudatba, és nagyon sok ellenzéki érzelmű választópolgár azt gondolta, hogy na, akkor itt van a jövő" - fejtette ki az elemző, azt is hozzátéve: valódi segítséget azonban az ilyen akciókkal a tanárok nem kapnak, és az sem segíti a tanárok ügyét, hogy az ellenzék átveszi tőlük a témát.