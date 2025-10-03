Keresés

Propaganda és álhírgyár: Juhász Péter, Látó János és a Tisza Párt aktivistája - a félőrült „Zsolti bácsi” karakterének létrehozója

2025. október 03., péntek 13:30 | Magyar Nemzet

Egészségügyi tanácsok, foci-szidalmazás, Azahriah és gyűlölködés: Látó János, akinek épelméjűsége is megkérdőjelezhető, a Tisza Párt online agitátoraként működik. A férfi rendszeresen támadja Orbán Viktort és jobboldali közéleti szereplőket, és megosztja Magyar Péter házi médiájának, a kontroll.hu-nak az anyagait. Az álhírbotrány főszereplője ma a Tisza Párt kampányát segíti.

  • Propaganda és álhírgyár: Juhász Péter, Látó János és a Tisza Párt aktivistája - a félőrült „Zsolti bácsi” karakterének létrehozója

Álhírek és Tisza Párt – Ki az a Látó János, akivel Magyar Péter hálózata bővül?

 Álhírbotrány, hitelesség hiánya és szélsőséges kormányellenes agitáció – ez jellemzi azt a személyt, aki ma a Tisza Párt egyik leglelkesebb online aktivistájaként tevékenykedik. Látó Jánosról van szó, arról az internetes prédikátorról, aki Kocsis Máté kormánypárti politikus szerint Juhász Péterrel közösen hozta létre a hírhedt „Zsolti bácsi” karakterét, amelyet a kormány lejáratására használtak fel.

 A Tisza Párt agitátora: a Zsolti bácsis múlt árnyéka

 A Látó János közösségi oldalán található bejegyzésekből világosan kiderül, hogy a férfi gyakorlatilag a Tisza Párt aktivistájaként működik. Szinte naponta oszt meg Magyar Péteréknek kedvező tartalmakat, a Tisza Párt Facebook-oldaláról, a Talpra Magyarok! mozgalomból, vagy Magyar Péter saját bejegyzéseit. Sőt, rendszeresen felbukkannak nála a Tisza Párt házi médiájának, a Kontroll.hu-nak az anyagai, és előszeretettel osztja meg a kezdetektől fogva a projekten bábáskodó Kéri László megszólalásait is.

Azonban ez a tevékenység mélyen összefonódik egy álhírbotránnyal is. A tény, hogy a Tisza Párt egy olyan személyt fogad be és enged agitálni, aki a kormány lejáratására tervezett és megvalósított – de lelepleződött – akcióban vett részt, súlyosan megkérdőjelezi a párt hitelességét és módszereit.

 Gyűlölködés és kétségbe vonható állítások

 Látó János nem csupán a Tisza Párt szószólója, de a kormány és a jobboldali közéleti szereplők gyalázója is. Bejegyzéseiben rendszeresen rosszabb képet fest a valóságosnál a vasúti közlekedés és az egészségügy állapotáról. Gyűlölködő hangnemben támadja Orbán Viktor miniszterelnököt, Rogán Antalt és több más jobboldali világnézetű szereplőt. Megosztotta Dobrev Klára nyomravezetői díjat ígérő bejegyzését, és több éves szabadságvesztést követelő mémet Semjén Zsolt ellen.

A férfi kormányellenes elkötelezettségét erősíti, hogy gyakran osztja meg Hadházy Ákos, Jámbor András és a botrányban érintett Juhász Péter tartalmait is. Az, hogy a Tisza Párt soraiban egy olyan személy bukkant fel, aki a manipulációban és a valótlan információk terjesztésében szerzett tapasztalatokat, egyértelműen rávilágít arra, hogy Magyar Péter milyen forrásokból és milyen módszerekkel próbálja megépíteni a politikai hálózatát. Az álhírgyár kulcsszereplője most a Tisza Párt propagandáját terjeszti, kérdés, hogy a párt vajon  épít tudatosan erre a fajta hiteltelen munkára?

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

Fotó: Canva

Roham a NAV-nál: már 27 ezernél több háromgyermekes anya igényli az SZJA-mentességet! - Így nőnek a fizetések

Roham a NAV-nál: már 27 ezernél több háromgyermekes anya igényli az SZJA-mentességet! - Így nőnek a fizetések

 Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, a kormány a teljes gazdasági eszköztárát a családok megsegítésére fordítja. Ennek legújabb, óriási sikerrel futó lépése a háromgyermekes anyák szja-mentességének bevezetése. A kedvezmény igénylését 27 ezer feletti anya kérte, és a tervek szerint jövőre megkezdődik a kétgyermekesek mentességének lépcsőzetes bevezetése is.

