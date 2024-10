Profi motorosok bevonásával készül az új KRESZ + videó

A magyar kormány migrációval kapcsolatos álláspontja 2015 óta változatlan + videó

"Kevés ilyen ország van, nem kellett benne semmilyen sasszé, semmilyen hátra arc, semmilyen irányváltás mi azt mondtuk be tartjuk a törvényeket megvédjük a déli határt és most is ezt fogjuk. Tehát ez egy világos és egyenes álláspont, egyenes volt akkor is egyenes most is." Így fogalmazott Rétvári Bence miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.