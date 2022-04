Pozitív visszhangja volt Orbán tegnapi látogatásának az olasz sajtóban

Megosztás itt:

A magyar kormányfőt magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa, melynek nagy sajtóvisszhangja volt. A különböző sajtóorgánumok a találkozót követően beszámoltak róla, hogy

Ferenc pápa a béke megteremtésének partnerét látja Orbán Viktorban, hiszen az európai vezetők közül ő rendelkezik a legkiegyensúlyozottabb kapcsolatokkal Moszkvával.

Az olasz lapok azt is kiemelik, hogy habár korábban a migráció kérdésében voltak nézeteltérések a Vatikán és a magyar kormány közt, a jelenlegi ukrán-orosz konfliktus közelebb hozta egymáshoz a feleket. − Ferenc pápa dicsérettel illette Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyarokat az ukrán menekültek befogadásában tanúsított odaadó tevékenységükért − írták több helyen. Az utólagos sajtómegszólalások is azt hangsúlyozták, a vatikáni diplomácia kiemelt figyelemmel tekint Orbán Viktorra, akiben a béke megteremtésének kulcsfontosságú szereplőjét látják.

A Szentszéki sajtóbeszámoló is hasonlóan írt a látogatásról.

Kiemelték, hogy Ferenc pápa dicsérettel illette Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyarokat az ukrán menekültek befogadásában tanúsított odaadó tevékenységéért.

A közleményből kiderül, hogy a magánkihallgatáson Róma püspöke és a magyar miniszterelnök vett részt, a Vatikán külügyi államtitkárságának tagjaival ez alkalommal nem került sor találkozóra. Ferenc pápa Szent Márton bronz ábrázolást és saját írásait tartalmazó köteteket ajándékozott a magyar kormányfőnek, Orbán Viktor pedig Bartók Béla kötettel kedveskedett a zeneszerető Szentatyának. A találkozó végén Ferenc pápa áldását adta a miniszterelnök családjára és Magyarországra, a kormányfő pedig válaszában hivatalosan is meghívta a katolikus egyház fejét Magyarországra. Az Il Giornale napilap szerint

Orbán vatikáni látogatása egyben az ukrán–orosz konfliktussal kapcsolatos semleges álláspontjának megáldása is, amely miatt gyakran a nyugati országok támadásának össztűzébe kerül.

Még egy fontos találkozó

Orbán Viktor tegnap találkozott Matteo Salvini volt belügyminiszterrel, az olasz Liga párt elnökével is. Az eseményre Salvinit elkísérte Lorenzo Fontana, a Liga külügyekért felelős politikusa is. Salvini személyesen is gratulált a magyar miniszterelnöknek megválasztásához.

A felek az ukrán- orosz konfliktusról, a családok és vállalkozások támogatásról, az illegális bevándorlás elleni harcról, valamint az olaszok és magyarok érdekeinek védelméről beszéltek.

Salvini elmondta, hogy büszke az olaszok és magyarok közötti barátságra és egyetértésre.

Az egyeztetést követően az olasz sajtó munkatársai azt a provokatív kérdést szögezték a Liga elnökének, időszerű volt-e a magyar miniszterelnökkel való találkozó? Salvini velősen úgy válaszolt:

Ne vicceljünk, épp most fogadta a római pápa.

A La Repubblica napilap kiemeli, hogy Salvini és Orbán négyszemközti egyeztetése még jobban elmélyíti a felek kapcsolatát.

Magyar Nemzet