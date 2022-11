Potápi Árpád: Növelik a határon túli gyermekek támogatását

Megosztás itt:

Elmondta, hogy egy hét van hátra a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet ülése előtt, amikor a következő időszak céljait meg tudják fogalmazni. Úgy vélte, a legfontosabb eredmények szerinte egy millió oldalas kiadványban férnének csak el, melyek között megemlítette, hogy

1,15 millió külhoni magyar tette le a magyar állampolgársági esküt, melynek köszönhetően több mint 318 ezer magyar szavazott. Ez 94 százalékos támogatottságot jelent a kormány részére, tehát ennyien szeretnék, ha hasonló mederben folytatódna a nemzetpolitika.

Kitért arra is, hogy 5400 beruházás történt, melynek más minisztériumok is részei, de beszélt a civil szféráról is, kiemelve a Rákóczi Szövetség szerepét. Egységes teret hoztak létre az oktatásban, ami idéntől a támogatásban is megjelenik, mert azt már minden korosztály hasonló módon kapja. Hangsúlyozta, a támogatás a következő esztendőben jelentősen meg fog növekedni, de a kárpátaljai gyerekek idén már megkapják a megemelt összeget. Fontosnak tartotta a Határtalanul program újraindítását is, melynek keretében eddig már félmillióan juthattak el valamelyik elcsatolt területre, de emellett kiemelt sportberuházásokat is meg tudtak valósítani.

Kiemelte,

a gazdaságot illetően mintegy 214 milliárd forint támogatást tudtak nyújtani határon túli magyar vállalkozóknak, akik alapvetően magyar embereket foglalkoztatnak, ezzel magyar családokat támogatva a szülőföldön maradásukban.

A médiát illetően Potápi Árpád szót ejtett az ungvári tévéstúdió átadásáról, emellett beszélt arról is, hogy jelenleg Magyarország a legnagyobb humanitárius segélyprogramját hajtja végre, miközben megalakult az Interparlamentáris Unió magyar–ukrán tagozata.

A politikai intézményrendszer erős tudott maradni, mert ha ez nincs meg, akkor az érdekképviselet sincs meg – fogalmazott az államtitkár. Hangsúlyozta, a felvidéki megyei képviselők számát jelentősen meg tudták növelni, ami jó reményt ad arra, hogy az Egységes Magyar Szövetség be tudjon jutni a szlovák országgyűlésbe. A vajdasági választásokról elmondta, hogy a magyaroknak sikerült megőrizniük pozícióikat, és kérte a magyarok részvételét a nemzeti tanácsi választásokon.

Most a legfontosabb a közösségek megerősítése, a konzervatívok pedig a közösséget helyezik előtérbe a liberális gondolkodásúakkal szemben

– fejtette ki.

Fotó: Mirkó István