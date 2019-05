Potápi Árpád János: Ma is időszerű a magyar szabadság, az erős Európa és a kereszténység védelmének gondolata

Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten tanácskozott Li Csan-su-val, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának elnökével. Egyensúlyra kell törekedni a világpolitikában és a világgazdaságban, és ehhez a 21. században a jelenkor Kínájára is szükség van - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Brüsszel a gazdák pénzének egy részét el akarja venni és oda akarja adni a migránsok támogatására, amit meg kell akadályozni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fejér megyei Mezőfalván, a III. NAK szántóföldi napok és agrárgépshow rendezvényén. Az EU utolsó sikere a bővítés volt: 2004-ben tíz állam - köztük Magyarország - felvétele, majd további három állam csatlakozása - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Akiknek fontos a határvédelem, akik szeretnék, hogy Magyarország és Európa megvédje a határait és akik szeretnék megfékezni az illegális bevándorlók millióit, azoknak a Fidesz és a KDNP közös listájára kell szavazniuk - mondta Kocsis Máté frakcióvezető. A kormány nem hagyja, hogy Soros György és pénze döntse el az európai parlamenti választásokat - mondta Hollik István kormányszóvivő. A kampány hátralévő három napjában a Fidesz mindent megtesz azért, hogy támogatóikat szavazásra buzdítsa - erről a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: ugyan jól áll a pártszövetség a felméréseken, de a választást még nem nyerték meg, mindenki szavazatára és támogatására szükségük lesz, hogy erős, nemzeti képviseletet tudjanak Brüsszelbe küldeni a magyar érdekek védelmében. A kormány ars poeticája, a szenvedélyünk Magyarország, ennek a szenvedélynek a megvalósítása pedig az országépítés - fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Zalaegerszegen. A magyar szabadság, az erős Európa és a kereszténység védelmének gondolata ma is úgy időszerű, mint volt évszázadokkal ezelőtt - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a 30. évfordulóját ünneplő Rákóczi Szövetség közgyűlésén. A Nemzeti Választási Irodához ma reggelig 12 271 levélszavazat érkezett vissza, ebből 2156-ot külképviseleteken, 10 115-öt pedig levélben juttattak el. Az országgyűlési és EP- képviselőjelölteket megillető mentelmi joggal kapcsolatos sorozatos ellenzéki visszaélések megakadályozása érdekében törvénymódosító javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek a Fidesz – írja a PestiSrácok.hu. Meg kell akadályozni, hogy ellenzékiek bűnözőket segítsenek - indokolta a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc az általa lex Czeglédynek nevezett törvénymódosító javaslat benyújtását. Becsapják az embereket azok, akik a klímavédelem apropóján tüntetést szerveznek az EP-választások előtt pár nappal - jelentette ki a Fidesz frakciószóvivője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Halász János hangsúlyozta: a tüntetést szervező civil szervezet bizonyítottan a Soros György által finanszírozott NGO-k közé tartozik. Zéró toleranciát hirdetett a külföldiek betelepítésének minden formájára Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, a párt európai parlamenti képviselőjelöltje. Vágó Gábor, az LMP európai parlamenti választási listavezetője szerint a Fidesz klímatagadóvá vált, vagyis homokba dugja a fejét a 21. század legfontosabb kihívásával szemben. Rövid idő alatt 77 nemzeti, konzervatív és bevándorlásellenes Facebook-oldalt és -csoportot hallgattatott el a világ legnagyobb és legbefolyásosabb liberális aktivista hálózata, az Avaaz – írja a Magyar Nemzet. A jogalkotó fellépését tartja szükségesnek a Mi Hazánk Mozgalom a Facebook „cenzúrája, balliberális véleménymonopóliuma ellen” - jelentette ki Novák Előd, a párt kampányfőnöke. Személyes és családi okokra hivatkozva lemondott Solymos László MSZP-s szegedi alpolgármester - írta a szeged.hu. Nem titkolt cél, hogy a honvédség még inkább közeledjen a társadalomhoz, különösen a fiatal generációhoz – mondta Korom Ferenc altábornagy. Továbbra is erős a magyar bankrendszer sokkellenálló-képessége, a hazai bankrendszer intézményei egy jelentős negatív makrogazdasági sokk esetén is megfelelnének a szabályozói elvárásoknak - derül ki a jegybank Pénzügyi stabilitási jelentéséből. Összesen 167,5 milliárd forintot szán a kormány idén a mikro-, kis- és közepes vállalkozások erősítésére, ebből 90,84 milliárd forintot vissza nem térítendő formában - mondta György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. A horgászat a legtöbb embert vonzó szabadidős sport hazánkban - jelentette ki Áder János köztársasági elnök, a Magyar Horgászat Nagyköveteinek VII. találkozóján és horgászversenyén, Székesfehérváron. Magyar Levente parlamenti államtitkár és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke bejelentette: tíz új pályázatot írtak ki a vajdasági gazdaságfejlesztési program második szakaszában a Vajdaságban élő magyar állampolgárok számára. Nem védekeznünk kell, hanem felkészülnünk az új korra - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet párizsi, digitális innovációval foglalkozó miniszteri értekezletén. Francia gyógyszer- és autóipari vállalatok 40 milliárd forintnyi beruházást hoznak Magyarországra a csütörtöki üzleti találkozásokon kötött megállapodások értelmében - nyilatkozta Szijjártó Péter Párizsból. A magyar kormány úgy véli, hogy az európai uniós tagsághoz csak jogok kapcsolódnak, kötelezettségek pedig nincsenek - jelentette ki Heiko Maas német külügyminiszter Berlinben. Ha Magyarország nem teljesítené a kötelezettségeit - azaz nem védené a határát -, akkor ma Németországban sok millióval több illegális bevándorló lenne - reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Monitoring Bizottságának elnöke levelében kérte a Velencei Bizottság állásfoglalását a közelmúltban elfogadott ukrán nyelvtörvényről - közölte az Európa Tanács. Hatályba lépett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelete a parlament feloszlatásáról és az előrehozott választás dátumáról, miután a dokumentum megjelent a hivatalos közlönynek számító Urjadovij Kurjer című kormánylapban. Felmondaná a 2016-os decemberi választások után megkötött parlamenti együttműködését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a bukaresti szociálliberális kormánykoalíció pártjaival - közölte a román Hotnews.ro hírportál. Ma az Egyesült Királyságban és Hollandiában szavazhatnak az emberek, majd holnap Írországban és Csehországban nyílnak meg az urnák. A többi 21 tagországban pedig vasárnap tartják az európai parlamenti választást. Ostobáknak nevezte a nacionalistákat az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjújában. Jean-Claude Juncker szerint a populista vezetők szerelmesek a saját országaikba és nem szeretik azokat, akik messziről jöttek. A brit kormány az eredeti tervekkel ellentétben nem terjeszti az alsóház elé vitára és törvényalkotási célú szavazásra június első hetében a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodást. Narendra Modi hivatalban lévő indiai miniszterelnök pártja, a hindu nacionalista Indiai Néppárt vezette Nemzeti Demokratikus Szövetség koalíciójának győzelmét vetítik előre a parlamenti választások részeredményei. A Pentagon további 5-10 ezer katona Közel-Keletre vezénylését fontolgatja. A Középső Parancsnokság a térségben tapasztalható és erősödő feszültséggel indokolta a kérést. Számos helyen bozóttüzek törtek ki Izraelben a rendkívüli hőségben - jelentette a helyi média. Hárman megsérültek, egyikük súlyosan, amikor egy kisbusz és egy autó karambolozott az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 210-es kilométernél. Az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrök elfogtak két férfit, akik Budapest VII. kerületében alufóliába csomagolt lisztet, illetve sütőport kábítószerként árultak. Jogerősen nyolc év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy iraki származású brit állampolgárt, aki hét kilogramm ópiumszármazékot próbált Magyarországon keresztül Angliába csempészni. A következő napokban kisebb árhullámok érkeznek a magyarországi folyókon, a vízszintemelkedés helyenként jelentős lesz, de rendkívüli helyzetre sehol sem kell számítani. Az FTC-Telekom Waterpolo megvédte címét, miután a férfi vízilabda ob I bajnoki döntős párharcának harmadik mérkőzésén is legyőzte az A-Híd OSC Újbuda együttesét. Babos Tímea három szettben legyőzte az olasz Martina Trevisant a francia nyílt teniszbajnokság női egyes selejtezőjének második fordulójában. Két újpesti kajakozó, Kozák Danuta és Tótka Sándor győzelmét hozták a nyitónap döntői a kajak-kenusok Szolnokon zajló első válogatóversenyén. Varga Katalin a KL2-es kategóriában bronzérmet nyert a Poznanban rendezett para kajak-kenu Európa-bajnokságon. Nem emelik 48 csapatosra a 2022-es labdarúgó-világbajnokság mezőnyét, azaz Katarban - az eredeti terveknek megfelelően - 32 válogatott lesz jelen.