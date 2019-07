Potápi: A családi táborok erősítik a nemzeti összetartozást

Magyarország az elmúlt években bebizonyította, hogy az illegális migrációt meg tudta állítani, ez számos európai és Európán kívüli ország számára is példaként szolgált - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke reálpolitikát folytató politikus. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét. Az illiberális állam nem fogja megvédeni a magyarokat az ökológiai válságtól - mondta Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezető-helyettese. Soros György hazai jogvédői a civil tevékenység mögé rejtik politikai szerepvállalásukat - írja a Magyar Nemzet. A lapnak szakértők azt mondták, hogy a Soros-szervezetek a fokozott médiajelenléttel és egymás körbehivatkozásával próbálnak legitimációt teremteni tevékenységüknek. A családi táborok erősítik a nemzeti összetartozást, összehozzák a magyar családokat, gyermekeket - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az eddigi ötről tíz százalékra emelkedik a civil szervezetek adományok után igényelhető normatív támogatása, amelyre hétfőtől lehet pályázni - jelentette be Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár. Kilencmilliárd forint értékben újabb négy pályázati felhívást tesz közzé a kormány a Magyar falu programban - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár. Csaknem ezer EKG-készüléket és több mint háromszáz defibrillátort vásárolhatnak egyebek mellett a kistelepülési önkormányzatok, önkormányzati társulások a Magyar falu program orvosieszköz-beszerzésre kiírt pályázatán - mondta el Gyopáros Alpár. A jövő évi költségvetés módosítására szólított fel a kormányt a DK frakcióvezető-helyettese, hogy több pénz jusson az oktatásra, az egészségügyre és a nyugdíjakra. Gyurcsány Ferenc saját bevallása szerint is kormányzásuk alatt „trükkök százait” vetették be, hogy leplezzék az alkalmatlanságukat és „hazudtak reggel, éjjel meg este” – emlékeztetett a Fidesz. Ma két és félszer több pénzt fordítanak a gyermekes családok támogatására, 770 milliárddal többet egészségügyre, 645 milliárddal többet oktatásra, 833 milliárddal többet nyugdíjakra, mint amennyit a baloldal fordított 2010-ben. A KSH jelentés szerint az április-júniusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 155 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,3 százalék volt, ami újabb rekord az egy hónappal korábbi 3,4 százalék után. Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője közölte: a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség. Július 31-éig szankció nélkül bejelenthetik az üzemeltetők az adóhivatalnak azokat az automata berendezéseket, amelyek olyan terméket vagy szolgáltatást kínálnak, amelyért helyben fizetnek a vásárlók, működésükhöz nincs szükség kezelőszemélyzetre. Egyre nő a hazai dinnye iránti kereslet a régiós piacokon - írja a Világgazdaság. Elindult az Audi Q3 Sportback sorozatgyártása Győrben. Két újabb saját kivitelezésű naperőműpark kezdte meg működését az ALTEO-nál Nagykőrösön és Balatonberényben. Toborzóirodát nyitott Berettyóújfaluban a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. Azok jelentkezését várják, akik a 2020 végére elkészülő új büntetés-végrehajtási egészségügyi központban szeretnének dolgozni. Összesen 79 migránsra bukkantak egy kamionban észak-macedóniai és magyar rendőrök a görög határ közelében. Német lapok arról számolnak be, hogy válsághelyzet alakult ki a német strandokon az agresszív migránsok viselkedése miatt - az utóbbi hetekben egyre gyakoribbá vált a vandalizmus, ezért a Rheinbad nevű düsseldorfi strandon iratellenőrzést vezettek be. Az ukrán nyelvpolitika sérti a kisebbségi jogokat, és beemeli a diszkrimináció elemeit - jelentette ki Lamberto Zannier, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet kisebbségügyi főbiztosa. Alaptörvénybe ütközőnek minősítette a román alkotmánybíróság azokat a büntetőjogi törvénymódosításokat, amelyeket április végén néhány nap alatt fogadott el a kétkamarás román parlament. Legalább 20 halálos áldozata és ötven sebesültje van annak a kabuli terrortámadásnak, amelyet Amrullah Szálehnek, a hivatalban lévő afgán államfő alelnökjelöltjének irodája ellen hajtottak végre Kabulban. Hun Sen kambodzsai miniszterelnök bejelentette, hogy az ország 40 millió dollár értékben újabb fegyvereket vásárol Kínától, azon a 290 millió dolláros beszerzésen felül, amely már korábban ismert volt. A brit külügyminiszter kizártnak nevezte, hogy Nagy-Britannia a Hormuzi-szorosban az iráni Forradalmi Gárda által lefoglalt brit tartályhajó elengedéséért cserébe visszaszolgáltassa a korábban Gibraltárnál lefoglalt iráni tankert. A rend helyreállítását és az erőszakos események elkövetőinek felelősségre vonását sürgette a kínai kormány a hongkongi tüntetéshullám kapcsán, amelyet a kiadatási törvény módosítása ellen szerveztek. Fiókadatok ellopása miatt 75 embert vett őrizetbe a kínai rendőrség a kelet-kínai Csiangszu tartományban. Bejelentette lemondását Ionel-Sorinel Vasilca, a román Különleges Távközlési Szolgálat igazgatója, a múlt héten elrabolt és meggyilkolt 15 éves lány cserben hagyása miatt. Lövöldözés volt az észak-kaliforniai fokhagymafesztiválon - négy ember meghalt, köztük a feltételezett elkövető, tizenöten megsebesültek. Bűnözőktől elkobzott ékszerek elárverezéséből finanszírozna útépítéseket a mexikói kormány. Százezrek kérik, hogy az erdőtüzek miatt vezessenek be rendkívüli állapotot Szibériában. Halálos baleset történt a 81-es főúton Alsódobosnál, ahol két teherautó és egy gépkocsi karambolozott. Autójával fának csapódott és meghalt egy ember a 7-es főúton Lepsénynél. Törvénysértő volt az alsóbb fokú bíróságok döntése, hogy óvadékot engedélyezett a 28 halálos áldozatot követelő dunai hajóbaleset miatt meggyanúsított hajóskapitány ügyében - mondta ki a Kúria kihirdetett elvi jellegű határozatában. Új pszichoaktív anyaggal kereskedő bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Kecskeméten. Vízparti térségekben folytatódik a szúnyogirtás a következő napokban. A 90 kilogrammos súlycsoportban Tóth Krisztián bronzérmet nyert a Zágrábban rendezett cselgáncs Grand Prixen. A magyar válogatott egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett a Bangkokban rendezett muaythai-világbajnokságon. Ötszázan úszhatják át a Dunát szerdán a Budapest Urban Games keretein belül. A magyar U15-ös fiú vízilabda-válogatott aranyérmet szerzett a burgaszi Európa-bajnokságon.