Posztolt a miniszterelnök az enyhítés lehetőségéről

A kormány március elsejéig meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt jelenleg érvényben lévő korlátozásokat - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. 1569 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 363 450-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 291-re emelkedett. Az orosz vakcinát hatékonynak és biztonságosnak találta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, a Nemzeti Népegészségügyi Központ a vakcina minden gyártási tételét külön ellenőrzi. Minden esetben ellenőrzik az oltópontokon, hogy az oltásra jelentkező regisztrált-e, és van-e jogosultsága - mondta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Magyarország élőben extra című műsorunkban. Belső vizsgálat indult a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban, miután kiderült, hogy a város baloldali polgármestere, Hiesz György, soron kívül kapott koronavírus elleni védőoltást. A Hír TV által megkérdezett ügyvéd szerint Hiesz György esetében felmerülhet a hivatali visszaélés bűncselekménye. Futó Barnabás közölte: ha bebizonyosodik, hogy netán a polgármester a feleségének is elintézte, hogy kapjon az oltóanyagból, akkor halmazati büntetésként akár négy és fél év börtönt is kaphat Hiesz György. Ha valaki az önérdekén nem tud felülemelkedni úgy, hogy ő az elsőszámú embere a védekezésnek, akkor nagyon el kell gondolkoznia folytatáson – mondta Horváth László, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. A Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés vizsgálatát kéri a Gazdasági Versenyhivataltól a Volner Párt - mondta a párt elnöke a Kossuth Rádióban. Volner János kifejtette: Karácsony Gergely hazudott, amikor nyolcmilliárdos megtakarításról beszélt, hiszen a híd felújítása ötmilliárd forinttal drágább a korábban kalkulált összegnél. Nem támogatnak semmilyen olyan megmozdulást, ami arról szól, hogy valakik a tiltás ellenére megnyitják az éttermüket - mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Idén 96,1 milliárd forintot fordít a kormány az alapellátásban dolgozó több mint 18 ezer orvos és szakdolgozó bérének emelésére - közölte az emberi erőforrások minisztere a hivatalos Facebook-oldalán. Emelkednek a közfoglalkoztatotti bérek, a közmunkabér 85 ezer, a garantált közfoglalkoztatási bér pedig 110 ezer forint lesz - jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar gazdaság mutatói jobbak, mint sok más, gazdagabb európai országé; az eredményesség kulcsa az, hogy a magyar emberek munkából akarnak megélni -írta a közösségi oldalán az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Meghaladta a 100 ezer főt az ágazati bértámogatással elért munkavállalók száma, már mintegy 14 ezer munkaadó nyújtott be igénylést összesen több mint 25 milliárd forint értékben - jelentette be az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A magyar gazdaság szerkezete stabil a foglalkoztatás szempontjából, a 4,5 millió munkavállaló foglalkoztatása komoly munkaerőpiaci teljesítmény - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex reméli, hogy hamarosan folytathatja a magyar határőrséggel közösen végzett határőrizeti feladatok ellátását - közölte a varsói székhelyű ügynökség szóvivője. A világon 100,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,1 millió, a gyógyultaké 55,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A Nagy-Britanniában és Dél-Afrikában azonosított vírusváltozatoktól is véd az új típusú koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett oltóanyag a két társaság megbízásából végzett első kutatás eredményei szerint. A vizsgálatok során jelentős mennyiségben mutatták ki a koronavírus brit mutációjának örökítőanyagát az alsó-ausztriai Bad Vöslau szennyvízében a Bécsi Műszaki Egyetem munkatársai - tudta meg a Der Standard osztrák hetilap. A lakosság öt százalékát oltották be eddig Szerbiában, a hétmilliós nyugat-balkáni országban több mint 375 ezren vették fel a koronavírus elleni védőoltást, amely iránt továbbra is óriási az érdeklődés - közölte a szerb kormány. Elegendő vakcina hiányában a következő tíz napban felfüggesztik a koronavírus elleni védőoltás első dózisának beadását a madridi autonóm tartományban - jelentette be Ignacio Aguado a regionális kormány elnökhelyettese. A thai rendőrség őrizetbe vett 89 külföldit az ország déli részén, egy üdülősziget bárjában a járványkorlátozások megsértése miatt - közölték a helyi hatóságok. Újranyitják a belső határokat Ausztrália legnépesebb három állama között, miután az országban 11. napja nem észleltek új koronavírus-fertőzést - jelentették be az ausztrál hatóságok. A lemondott miniszterelnök Giuseppe Contét hallgatják meg ma a Gregoretti olasz katonai hajót érintő előzetes bírósági eljárásban, amely a volt belügyminiszter Matteo Salvinivel szemben indult egy migránscsoport 2019 nyarán történt feltartóztatása miatt. Az orosz külügyminisztériumba kérették az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének képviselőjét, és diplomáciai jegyzéket nyújtottak át neki az oroszországi tüntetésekkel kapcsolatos álhírek miatt - tudatta az orosz külügyminisztérium. Az Egyesült Államok csak akkor tér vissza az iráni atomprogramról kötött hathatalmi megállapodáshoz, ha Irán is visszatér az abban foglalt vállalásai teljesítéséhez - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték az utóbbi évek egyik legsúlyosabb németországi politikai bűncselekménye, egy Hessen tartományi helyi politikus elleni gyilkosság elkövetőjét. Elhunyt 53 éves korában Börcsök Enikő Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész - tudatta a Vígszínház. Ketten meghaltak, amikor egy személyautó teherautónak ütközött a 6-os főúton Százhalombattánál - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Elrendelte két ukrán embercsempész letartóztatását a Békéscsabai Járásbíróság. A két - 18 és 20 éves - férfit még múlt vasárnap az M44-es autóúton fogták el, amikor tíz migránst szállítottak autójukban. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a magyar kriminalisztika történetének eddigi legnagyobb kábítószerfogása ügyében - tájékoztatta a szervezet vezetője. Prostitúcióra kényszerített egy nőt egy 28 éves salgótarjáni férfi, emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt indítottak eljárást ellene - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Főtáv Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatára lakossági bejelentés érkezett arról, hogy illetéktelenek magukat a szolgáltató munkatársának kiadva próbáltak csalással bejutni lakásokba. Tovább romlott a levegőminőség északkeleten a magas szálló por koncentráció miatt. A kormány több mint 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatást biztosít 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálására - jelentette be Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. A magyar férfi kézilabda-válogatott hosszabbítás után 35:32-re kikapott a hatszoros aranyérmes Franciaországtól az egyiptomi világbajnokság negyeddöntőjében. Gulyás István szövetségi kapitány leszögezte, a magyar férfi kézilabda-válogatott elérte a célját azzal, hogy a negyeddöntőbe jutott az egyiptomi világbajnokságon. Férfi kosárlabda Európa Kupa: Belfius Mons (belga) - Egis Körmend 83:66 A Sopron Basket maximális osztályzatot kapott a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségtől, miután veretlenül zárta a női Euroliga csoportkörét. Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - MOL Fehérvár FC 2:1; Budafoki MTE - Ferencvárosi TC 0:3 A szezon hátralevő részében Tokaji Viktor irányítja a szlovák jégkorongligában szereplő DVTK Jegesmedvék csapatát.