Porig égett a volt Vigadó

2018. SZEPTEMBER 18., KEDD GULYÁS GERGELY: AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGNÁL TÁMADJA MEG A KORMÁNY AZ EP DÖNTÉSÉT A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL. A JOGORVOSLATNAK NINCS HALASZTÓ HATÁLYA, ÍGY AZ ELJÁRÁS TOVÁBB FOLYIK TETTE HOZZÁ A KANCELLÁRIAMINISZTER. AZ EURÓPA TANÁCS EGYIK TESTÜLETÉNEK JELENTÉSE SZERINT RENDÕRÖK BÁNTALMAZZÁK A MAGYARORSZÁGRÓL KITOLONCOLT MIGRÁNSOKAT. A MAGYAR KORMÁNY VÁLASZÁBAN KÖZÖLTE: A JELENTÉS NAGY SZÁMBAN TARTALMAZ A TÉNYEKKEL ELLENTÉTES ÁLLÍTÁSOKAT. NYOLC ELÕTERJESZTÉS MÓDOSÍTÁSÁT TÁRGYALJA AZ ORSZÁGGYÛLÉS. NEM VÁLTOZTATOTT AZ ALAPKAMAT 0,90 SZÁZALÉKOS SZINTJÉN A JEGYBANK MONETÁRIS TANÁCSA. DINAMIKUSAN NÕ A BANKKÁRTYÁS VÁSÁRLÁSOK ÉRTÉKE ÉS SZÁMA, ÉS EMELKEDETT A KIBOCSÁTOTT KÁRTYÁK ÉS BANKSZÁMLÁK MENNYISÉGE IS VILÁGGAZDASÁG. POLGÁRI CÉLOKRA IS HASZNOSÍTANÁK A GRIPENEK ÁLLOMÁSOZTATÁSÁRA HASZNÁLT KECSKEMÉTI KATONAI REPÜLÕTERET MAGYAR IDÕK. NEM PÁRTKÉRDÉS, HANEM NEMZETI ÜGY A BEVÁNDORLÁS MONDTA ORBÁN VIKTOR AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÕSZI ÜLÉSSZAKÁNAK NYITÓNAPJÁN. AZ ORBÁN-KORMÁNY NEM JÁRUL HOZZÁ, HOGY ELVEGYÉK MAGYARORSZÁGTÓL A HATÁRÕRIZETI JOGOT SZÖGEZI LE A HATÁROZATI JAVASLAT MAGYAR IDÕK. NEM FIZET BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓT A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG ÉS AZ AMNESTY INTERNATIONAL. A NAV SZIGORÚAN ELLENÕRZI A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁT. A HELSINKI BIZOTTSÁG SEGÍTSÉGÉVEL MARADHATOTT MAGYARORSZÁGON A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL GYANÚSÍTOTT AFGÁN FÉRFI ORIGO. AZ ADÓHÁTRALÉK MEGTÉRÍTÉSÉN TÚL BÜNTETÉSRE IS SZÁMÍTHATNAK A BEFIZETÉST ELMULASZTÓ SZERVEZETEKNEK KÖZÖLTE AZ ADÓHATÓSÁG. OKTÓBER 15-IG JELENTHETIK BE TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI IGÉNYÜKET A FÁVAL ÉS SZÉNNEL FÛTÕK. PÁR HÉTEN BELÜL INDUL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ A NÉPESEDÉSRÕL MONDTA DÖMÖTÖR CSABA, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA. A KERESZTÉNY KULTÚRA FONTOS, OROSZORSZÁGGAL EGYÜTT TESZÜNK LÉPÉSEKET AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSÉRE MONDTA ORBÁN VIKTOR MOSZKVÁBAN. MAGYARORSZÁG OROSZORSZÁG EGYIK KULCSPARTNERE EURÓPÁBAN, A KERESKEDELMI FORGALOM 25%-KAL NÕTT MONDTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. ORBÁN VIKTOR: AZ ENERGETIKÁN KÍVÜL AZ ONKOLÓGIA TERÜLETÉN IS EGYÜTTMÛKÖDÉS LESZ OROSZORSZÁGGAL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: NEMZETGAZDASÁGI ÉS NEMZETBIZTONSÁGI ÉRDEKE MAGYARORSZÁGNAK AZ OROSZORSZÁGGAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS. MEGKEZDÕDÖTT PHENJANBAN AZ IDEI HARMADIK KOREA-KÖZI CSÚCSTALÁLKOZÓ, A FÕ TÉMA A NUKLEÁRIS LESZERELÉS. SZÜKSÉG LEHET EGY RENDKÍVÜLI BREXITÜGYI EU-CSÚCSRA NOVEMBERBEN KÖZÖLTE DONALD TUSK, AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE. A SZÍRIAI LÉGVÉDELEM LÕTTE LE AZ OROSZ HARCI GÉPET A FÖLDKÖZI-TENGER FELETT, DE IZRAEL A FELELÕS ÉRTE KÖZÖLTE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA. MOSZKVA SZERINT IZRAEL SZÁNDÉKOSAN KIPROVOKÁLTA A 15 EMBER ÉLETÉT KÖVETELÕ INCIDENST. BUSZBA ROHANT EGY VONAT GRAZBAN, EGY VASÚTI ÁTJÁRÓBAN. A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT, 11 MEGSÉRÜLT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JÖVÕRE MAXIMUM 30 EZER MENEKÜLTET FOGAD BE KÖZÖLTE MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER. 200 MRD DOLLÁR ÉRTÉKÛ KÍNAI TERMÉKRE VET KI 10 SZÁZALÉKOS VÉDÕVÁMOT AZ AMERIKAI ELNÖK. LEGKEVESEBB SZÁZ EMBER MEGHALT AZ ÁRADÁSOK MIATT NIGÉRIÁBAN, AZ ORSZÁG KÖZÉPSÕ ÉS DÉLI RÉSZÉN. VÁDAT EMELTEK ARGENTÍNÁBAN A KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTOTT CHRISTINA KIRCHNER VOLT ÁLLAMFÕ ELLEN. UKRÁN RAKÉTA SEMMISÍTETTE MEG 2014-BEN MALAJZIA BOEING-777-ES UTASSZÁLLÍTÓJÁT KÖZÖLTE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA. IMF: TÖBBLETKÖLTSÉG TERHELNÉ A BRIT GAZDASÁGOT, HA NAGY-BRITANNIÁNAK NEM SIKERÜL MEGÁLLAPODÁSRA JUTNIA AZ EURÓPAI UNIÓVAL. 8,5 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY ITTASAN HALÁLOS BALESETET OKOZÓ TOLNAI SOFÕRT, AKI 2016-BAN IS HALÁLOS SÉRÜLÉST OKOZOTT EGY VEREKEDÉSBEN. ELGÁZOLT A VONAT EGY EMBERT VÁMOSGYÖRK ÉS LUDAS KÖZÖTT, KÉSÉSRE KELL SZÁMÍTANI A BUDAPEST-MISKOLC VONALON. HÁROM SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES ÚTON VECSÉSNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MÁSFÉL KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY BOLGÁR FÉRFI AUTÓJÁBAN CSONGRÁD MEGYÉBEN, A SOFÕR ÁLLÍTÁSA SZERINT A KÁBÍTÓSZERT SAJÁT FOGYASZTÁSRA HOZTA. KIÉGETT A BUDAPESTI HÛVÖSVÖLGYI VIGADÓ ÉPÜLETE, A TÜZET ELOLTOTTÁK, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. CSÖKKEN AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 2, A GÁZOLAJ 3 FORINTTAL LESZ OLCSÓBB SZERDÁTÓL. KÖZÚTI ELLENÕRZÉST TARTANAK A KORMÁNYHIVATALOK MUNKATÁRSAI A KÖRNYEZETKÍMÉLÕBB AUTÓZÁSÉRT SZEPTEMBER 21-IG.