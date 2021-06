Pontot szerzett a magyar válogatott (2021-06-19)

Labdarúgó-Eb: A magyar válogatott 1:1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában. Az Európai Uniónak ma újra a magunkfajta szabadságharcosokra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök A magyar függetlenség napja című budapesti konferencián. A miniszterelnök szerint a következő évtized a veszélyes kihívások, a népvándorlások, a migráció, a járványok és pandémia korszaka lesz, ebben a veszélyes korszakban kell biztonságot teremteni és sikeresnek lenni a világgazdaságban. Harminc éve sikerült visszaszerezni az ország szabadságát, és ez azért valósulhatott meg, mert voltak, akik az 1956-os forradalom leverése és vérbe fojtása után sem adták fel a célt, hogy Magyarország szabad és független legyen – mondta Gulyás Gergely. A függetlenségünket, a nehezen kivívott szabadságunkat ünnepeljük – hangsúlyozta Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Sokkal kevesebb bosszúságot okozott volna a fővárosiaknak Karácsony Gergely, ha a Lánchíd felújítását már tavaly februárban elkezdték volna - mondta a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósági tagja Magyarország élőben című műsorunkban. Wintermantel Zsolt emlékeztetett: a főpolgármester megválasztása előtt még azt ígérte, hogy mindenben egyeztetni fog a városban élőkkel, most mégis olyan döntéseket hoz, amelyek jelentősen megnehezítik a budapestiek mindennapjait. Az ellenzéki oldal egy sodródó Magyarországban gondolkodik - mondta Horváth László, a kormánypárt szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Már emeletes motorvonat közlekedik a Balatonnál - közölte Schanda Tamás, az ITM stratégiai és parlamenti államtitkára. Történelmi felelősségünk megőrizni nemzetiségi értékeinket, amelyek azt közvetítik, hogy itt, a Kárpát-medencében békében együtt él 14 nemzetiség - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az uniós jog elsőbbsége nincs benne a Lisszaboni Szerződésben - hangsúlyozta Trócsányi László, a Fidesz Európa parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. 80. születésnapja alkalmából gratuláló levelet küldött Václav Klausnak, a Cseh Köztársaság korábbi elnökének Orbán Viktor miniszterelnök. A történelmi örökséggel minden új nemzedéknek feladata van, ezért volt becsületbeli ügyünk helyreállítani II. Rákóczi Ferenc borsi várkastélyát - jelentette ki Áder János köztársasági elnöke a felvidéki Borsiban. Már több mint 177,7 millióan fertőződtek meg eddig koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3 millió 849 ezret a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában lassult a koronavírus-járvány terjedése, az elmúlt 24 órában kilencszáznál kevesebb új beteget jegyeztek fel. Második egymást követő napon döntött rekordot Moszkvában a koronavírus-járvány újonnan regisztrált fertőzöttjeinek a száma, az elmúlt napon 9120 új esetet jelentettek az orosz fővárosból. Tovább enyhített a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon Montenegró, már a járvány előtti munkarend szerint üzemelhetnek a vendéglátóhelyek, a fogadóirodák, valamint a kulturális és oktatási intézmények. Korlátozások nélkül utazhatnak be Horvátországba azok, akik az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ besorolása szerinti zöld jelzésű országok állampolgárai. A Magyarországról érkezők is védettségi igazolás felmutatása nélkül léphetik át a horvát határt. Akik még nem oltották be magukat a koronavírus ellen, minél előbb tegyék meg, ugyanis az új delta variáns különösen veszélyes - mondta Joe Biden amerikai elnök a Fehér Házban. Az Európai Uniónak fenn kell tartania a párbeszédet Oroszországgal az ukrajnai és a szíriai konfliktust jellemző nézeteltérések ellenére - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár. Gratulált a keményvonalasnak tartott Ebrahim Raiszinak az iráni elnökválasztáson elért győzelméhez ellenfele, a mérsékeltnek számító Abdolnaszer Hemmati - jelentette az iráni állami média. Nem kötelező erejű határozatában az ENSZ Közgyűlése elítélte a mianmari katonai hatalomátvételt, egyúttal nemzetközi fegyverembargó bevezetését szorgalmazta. Felgyújtottak egy menekülttábort a Közép-afrikai Köztársaságban, és elűzték annak mintegy 8500 lakóját - közölte az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Lezuhant egy kisrepülőgép a délnyugat-szibériai Kemerovo térségében, négyen meghaltak, négyen súlyosan, tizenegyen könnyebben megsérültek. Elfogtak egy 39 éves újkenézi férfit, akinek a házában több mint 31 millió forint értékű csempészcigarettát talált a rendőrség és az adóhatóság. Internetes konzultáció indul az ősztől közlekedő Hódmezővásárhely-Szeged tram-train üzemeltetéséről - közölte Lázár János, a beruházásért felelős kormánybiztos. Egy hónapig szünetel a forgalom a budapesti Nyugati pályaudvaron karbantartások miatt. Ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a fővárosi pályaudvarokon és több vidéki vasútállomáson a hőségriasztás idején. London helyett Budapest rendezheti a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét – írta a The Times című brit lap. Az UEFA azt várja el a szervezőktől, hogy a tornára érkező mintegy 2500 VIP-vendég számára ne legyen kötelező a tíznapos karantén. A magyar női vízilabda válogatott 14:10-re nyert a kanadai csapat ellen, és bejutott a világliga athéni szuperdöntőjének fináléjába. Max Verstappen, a Red Bull versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Francia Nagydíj időmérő futamán.