Pont kerülhet a Vizoviczki-ügy végére + videó

A Pesti Srácok exkluzív információja szerint több mint 11 év tárgyalás után októberben jogerős ítéletet hirdethetnek a Vizoviczki László lefizette korrupt rendőrök, köztük főtisztek büntetőperében. A Fővárosi Ítélőtáblán október 9-re, 16-ra és 30-ra tűzték ki az elsőfokon súlyos fegyházbüntetésre ítélt egykori rendőrtisztek ügyét. Tartaléknapként november 13.- át nevezték meg. Vizoviczki maga, miután két éve mindent beismert, két ítéletét egy ítéletben foglalták össze és azt is kitöltötte, már szabadult. A korrupt rendőrök a februári elsőfokú ítélet után szabadlábon távozhattak a tárgyalóteremből. Most azonban eljött az igazság órája számukra is.

