Pölöskei Gáborné: tartalmában és módszertanában is átalakul a szakképzés

Már az erzsébetvárosi önkormányzat megalakulása előtt leszerződött Czeglédy cégével Niedermüller Péter - tudta meg a PestiSrácok. A portál információi szerint a DK-s polgármester ráadásul nem is egy, hanem két megbízást is adott a költségvetési csalással vádolt szombathelyi politikushoz köthető ügyvédi irodának. Amíg egy adóbűnözővel küzdenek az átláthatóságért, addig semmi alapjuk nincs arra, hogy bárkit számonkérjenek - reagált Dömötör Csaba arra, hogy több, ellenzék által vezetett önkormányzat a DK politikusának cégét bízta meg a pénzügyek átvilágításával. A Fidesz parlamenti államtitkára szerint morális értelemben mindent elmond az ellenzékről, hogy egy adócsalás miatt jogerősen elítélt személy irodája kapta a megbízást. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke közölte: Czeglédy Csabát még 2010 előtt jogerősen elítélték, és mivel a bíróságoknak még hisz, ezért nem szeretnék, ha büntetett előítéletű emberekkel végezhessék el az önkormányzatok átvilágítását. Kétes céges ügyei miatt elbukta a gazdasági bizottság elnöki tisztségét a pécsi MSZP kompromittálódott frakcióvezetője. Nyőgéri Lajost saját pártja mondatta le, miután kiderült, a politikusnak három cége is gyanús körülmények között, kényszertörléssel szűnt meg 2016 végén. Január 26-ára tűzték ki az időközi képviselő-választást a Zala megyei Sényén, ahol október 13-án csak polgármestert választottak, mert nem volt elég képviselőjelölt. Tavaly óta több mint másfélszeresére nőtt a nyugdíj mellett dolgozók létszáma, szeptemberben már több mint 115 ezren voltak - nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kap nyugdíjprémiumot, amelyet a novemberi ellátással együtt fizetnek ki - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Fontos a bankszektor minél gyorsabb és hatékonyabb digitalizációja, mivel a jól működő bankrendszer a gazdasági siker egyik záloga - mondta Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke. Magyarország is csatlakozik a nemzetközi dohányzás ellenes világnaphoz - jelentette be az Emmi egészségügyért felelős államtitkára. Horváth Ildikó, a Ne gyújts rá programmal kapcsolatban elmondta: hazánkban a lakosság 27 százaléka vallja magát dohányosnak, ami egy százalékkal magasabb az európai átlagnál. Elkészült Magyarország ökoszisztéma alaptérképe, amely az ország természeti rendszereinek állapotát mutatja be és értékeli – mondta Balczó Bertalan természetvédelemért felelős helyettes államtitkár. Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Charles Michelt, az Európai Tanács megválasztott elnökét a Karmelita kolostorban. A megbeszélésen áttekintették Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének összes fontos témáját a migrációtól kezdve a gazdaságpolitikán keresztül egészen a külpolitikáig. A tél közelsége és Törökország szíriai offenzívájának európai megítélése miatt növekedő migrációs nyomásra kell számítani a következő hónapokban - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter Brüsszelben. Soros György fia titkos találkozóra érkezett Észak-Macedóniába - tudta meg a V4 nemzetközi hírügynökség. A választás megismétlése felesleges volt, és kimenetele súlyosbítja a belpolitikai patthelyzetet Spanyolországban - értékelték a legnagyobb spanyol országos napilapok a voksoláson született eredményeket. Lemondott az Állampolgárok liberális középpárt elnöki posztjáról Albert Rivera, aki távozik a politikai életből, miután pártja a parlamenti választásokon elveszítette mandátumainak 70 százalékát. A brit Brexit Párt nem indul a konzervatívok által 2017-ben elnyert választókörzetekben a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson. Az EU külügyminiszterei elfogadták a Törökország elleni lehetséges szankciók keretét válaszul a Törökország által a Földközi-tenger keleti térségében végzett és az EU által jogellenesnek tartott próbafúrásokra. Törökország a szükséges jogi eljárást követően visszaküldte az Egyesült Államokba az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet egyik amerikai állampolgárságú harcosát - közölte Ismail Catakli, a török belügyminisztérium szóvivője. Az Egyesült Államok előrehozott választások kiírását szorgalmazza Irakban. Két gépkocsiba és egy motorkerékpárba rejtett pokolgép robbant a szíriai Kámislíjében, a többségében kurdok lakta város piacán - 6 ember meghalt, 12 megsebesült. Választási csalásra hivatkozva nem engedi az afganisztáni elnökválasztás első fordulójában leadott szavazatok újraszámlálását több tartományban Abdulla Abdulla miniszterelnök és elnökjelölt. Bejelentette lemondását Evo Morales bolíviai elnök, nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is felszólította, hogy távozzon az államfői posztról. Zavargások voltak Bolíviában Evo Morales elnök lemondását követően - az EFE spanyol hírügynökség szerint gyújtogatások, fosztogatások és lakóépületek elleni támadások voltak több városban is. Az Evo Morales elnök lemondása nyomán kialakult bolíviai válság alkotmányos megoldására szólította fel a dél-amerikai ország politikai erőit az orosz külügyminisztérium. A chilei kormány elfogadta az országban három hete tartó tüntetések egyik fő követelését, hogy dolgozzanak ki új alkotmányt a Pinochet-diktatúrától örökölt jelenlegi alaptörvény helyett. Pert indított Gambia Mianmar ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon azzal a váddal, hogy a délkelet-ázsiai állam népirtást hajtott végre a muszlim rohingja kisebbség ellen. Tűzvész miatt szükségállapotot hirdettek Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában. Mintegy 300 kilogramm kokaint foglaltak le a hatóságok a hollandiai Rotterdam kikötőjében. Fokozott biztonsági intézkedések mellett szerdán kezdődik Budapesten Hasszán Farhud büntetőpere, akit emberölés, bűnszervezetben megvalósított terrorcselekmény és emberiesség elleni bűntettel vádolnak - írja a Magyar Nemzet. November 13-án és 14-én reggel 6 és délután 13 óra között megnövekedett katonai járműforgalom várható a Parassapuszta határátkelő - 2 sz. út - M2 - M1 - M0 - Tata útvonalon. Életének 72. évében elhunyt Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó. A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége közleményben állt ki a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti rendezése mellett. Dzsudzsák Balázs nagyon szerencsésnek tartja magát, hogy a magyar labdarúgó-válogatott tagjaként részese lehet a Puskás Aréna avatómérkőzésének, amelyre pénteken Uruguay ellen kerül sor.