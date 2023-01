Politikusok is üzentek újév alkalmából

Megosztás itt:

Az Árnyékkormány reményt és bizalmat hoz az embereknek, Magyarországnak, hogy jobb, könnyebb lesz az élet. Írta újévi első posztjában Dobrev Klára a magát árnyék miniszterelnöknek tartó DK-s politikus azt bizonygatta ők felkészültek. Ugyanakkor Gyurcsány Ferenc felesége azt elismerte elbukták a választást.

A szocialista Kunhalmi Ágnes is a választási eredményeik miatt kesergett. A párt társelnöke a kormányt támadva azt mondta: 2022 a csalódás és lelepleződés éve volt.

Akár egyetlen diktátor öntelt és eszement ámokfutásával tönkre lehet tenni mindent - ezt már a párbeszédes Szabó Tímea írta. A benzinárstopot kritizáló ellenzék politikusa most már éppen annak eltörlését kérte számon.

Párttársa is az autósokról beszélt köszöntőjében, de ő ismét inkább támadta őket.

Karácsony Gergely a milliárdokkal többért felújított Lánchidat és a hónapokat csúszó Blaha Lujza tér átadását is kiemelte, de nagy hangsúlyt kapott a lezárások miatt dugóktól hemzsegi főváros levegője is.

Magyarországon béke, biztonság és stabilitás van – hangsúlyozta újévi videoüzenetében Szentkirályi Alexandra. A kormányszóvivő kiemelte: a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően Magyarországon biztosított az energiaellátás és a rezsicsökkentett ár is, amely a gáz és az áram esetében is a legalacsonyabb Európában a lakosságnak. Amiért egyszer kemény munkával megdolgoztunk, azt most sem engedjük el - hangsúlyozta a kormányszóvivő.