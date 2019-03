Politikusnak áll a bukott miniszterelnök felesége

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KEDDEN FOGADJA MANFRED WEBERT, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT EURÓPAI PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJÉT BUDAPESTEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: A KÖLCSÖNÖS TISZTELETRE KELL ALAPOZNI A MAGYAR-HOLLAND EGYÜTTMÛKÖDÉST. NOVÁK KATALIN: HASZNÁLT INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRA IS IGÉNYELHETÕ A CSOK MELLÉ FELVEHETÕ KAMATTÁMOGATOTT KÖLCSÖN JÚLIUS 1-JÉTÕL. SZÁZADVÉG: A MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSOK BÕVÜLÉSE DOBOGÓS HELYET ÉRT EL AZ UNIÓS TAGORSZÁGOK KÖZÖTT. NVI: ELKÉSZÜLT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS HIRDETMÉNYE, AMIT ELKEZDTEK KISZÁLLÍTANI A VÁLASZTÁSI IRODÁKHOZ. SZIJJÁRTÓ PÉTER: STRATÉGIAI SZINTRE EMELIK A MAGYAR-LAOSZI EGYÜTTMÛKÖDÉST A MINISZTERELNÖKÖK MEGÁLLAPODÁSA ALAPJÁN. A KORMÁNYHOZ INTÉZETT KÉRDÉSEKKEL ÉS AZONNALI KÉRDÉSEKKEL ÉR VÉGET AZ ORSZÁGGYÛLÉS KÉTHETES ÜLÉSE. FIDESZ: GYURCSÁNYÉK MÁR MEGMUTATTÁK HOGYAN TESZIK TÖNKRE AZ EGÉSZSÉGÜGYET. ÚJ ÜZLETI ÉS TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT HOZ LÉTRE A TESCO-CSOPORT MAGYARORSZÁGON, EZZEL 800 ÚJ MUNKAHELYET TEREMT - JELENTETTE BE SZIJJÁRTÓ PÉTER. 30%-KAL NÕHET A TANÁROK BÉRE JÖVÕRE: A BÉRRENDEZÉSRE AZÉRT VAN SZÜKSÉG, MERT 2022-23-BAN A TANÁROK JELENTÕS RÉSZE NYUGDÍJBA MEGY MAGYAR NEMZET. MÁR HAT GYANÚSÍTOTT VAN AZ ALSTOM-METRÓKOCSIK BESZERZÉSE ÜGYÉBEN INDULT NYOMOZÁSBAN MAGYAR HÍRLAP. MEGKEZDÕDÖTT A PRISZTÁS-GYILKOSSÁG TÁRGYALÁSA A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN, A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA TAVALY RENDELT EL PERÚJÍTÁST AZ ÜGYBEN. MEGAKADÁLYOZTÁK VAS MEGYÉBEN ÓRIÁSI TOJÓTYÚKFARMOK LÉTREHOZÁSÁT TERMELÕI ÖSSZEFOGÁSSAL ÉS A LAKÓK KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL MAGYAR NEMZET. ORBÁN VIKTOR VARSÓBAN KITÜNTETTE KORNEL MORAWIECKIT, A SZEJM ELNÖKÉT MAGYARORSZÁG IRÁNTI SZOLIDARITÁSA ÉS A MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK ERÕSÍTÉSE MIATT. FELÉRTÉKELÕDIK A NATO SZEREPE, MERT EURÓPA BIZTONSÁGA MA TÖRÉKENY LÁBAKON ÁLL MONDTA A MINISZTERELNÖK VASÁRNAP LENGYELORSZÁGBAN. KOCSIS MÁTÉ: BRÜSSZEL A MIGRÁCIÓ ÉS A HATÁRVÉDELEM KÉRDÉSÉBEN MEGBUKOTT, NEM TUDTA ÉS NEM IS AKARTA MEGVÉDENI EURÓPÁT A MIGRÁNSOKTÓL. HALÁSZ JÁNOS: "A DK GYURCSÁNYNÉVAL AZ ÉLEN ÁTADNÁ BRÜSSZELNEK AZ IRÁNYÍTÁST A BEVÁNDORLÁS POLITIKÁBAN ÉS MINDEN MÁSBAN IS.” NACSA LÕRINC (KDNP): A HISZTÉRIAKELTÉST KERESIK AZ ELLENZÉKI PÁRTOK, ÉS A NEMZETI ÜNNEPBÕL IS PRÓBÁLNAK POLITIKAI BALHÉT CSINÁLNI. 15 MILLIÁRDOS MEGTAKARÍTÁST IS ELÉRHETNEK A CSOPORTOS TÁRSASÁGI ADÓZÁSRA ÁTTÉRÕ CÉGEK MONDTA IZER NORBERT ADÓÜGYI ÁLLAMTITKÁR. A MOL SZERDÁN 2 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN ÁRÁT, A GÁZOLAJ ÁRÁT PEDIG 3 FORINTTAL CSÖKKENTI. A FUKUSIMAI KATASZTRÓFÁRA EMLÉKEZTEK JAPÁNBAN A TRAGÉDIA 8. ÉVFORDULÓJÁN. NEGYVENEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL SZLOVÁKIÁBAN A VIHAROS IDÕ MIATT. MEGAKADTAK A TÁRGYALÁSOK NAGY-BRITANNIA ÉS AZ EU KÖZÖTT EGY NAPPAL AZ ÚJABB BREXITSZAVAZÁS ELÕTT. AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG A JELENLEGI TERVEK SZERINT MÁRCIUS 29-ÉN HAGYJA EL AZ EURÓPAI UNIÓT. FRANS TIMMERMANS: SEMMILYEN ELÕRELÉPÉS NEM TÖRTÉNT ROMÁNIÁBAN A BRÜSSZELI AJÁNLÁSOK TELJESÍTÉSE TERÉN. A ROMÁN ELLENZÉKI NÉPI MOZGALOM PÁRTJÁNAK KÉPVISELÕI MEGSZAVAZZÁK A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL - JELENTETTE BE HÉTFÕN TRAIAN BASESCU. MATTEO SALVINI: ÕRÜLTSÉG LENNE A FIDESZ KIZÁRÁSA AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL. CSEHORSZÁG KEDDEN EMLÉKEZIK MEG NATO-CSATLAKOZÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRÓL. ANTONIO TAJANI: A MADURO-RENDSZER BÛNE AZ ÁRAMKIMARADÁS OKOZTA KÓRHÁZI HALÁLESETEK. IRAKBA UTAZOTT HASZAN RÓHÁNI IRÁNI ELNÖK, A LÁTOGATÁS CÉLJA A TEHERÁN ÉS BAGDAD KÖZTI KAPCSOLATOK SZOROSABBRA FÛZÉSE. ANGELA MERKEL: AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ÉRTÉKEIRÕL SZÓL A FIDESZ EPP-TAGSÁGA KÖRÜLI VITA. EURÓPAI BIZOTTSÁG: AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA NEM TEREMT SEMMILYEN JOGI KÖTELEZETTSÉGET A RÉSZT VEVÕ ÁLLAMOK SZÁMÁRA. VISSZAVONTÁK A GYILKOSSÁG VÁDJÁT AZ EGYIK GYANÚSÍTOTT ESETÉBEN AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ FÉLTESTVÉRE HALÁLÁNAK ÜGYÉBEN MALAJZIÁBAN. VÉLETLENÜL AGYONLÕTTE KOLLÉGANÕJÉT EGY FEGYVERÉVEL JÁTSZADOZÓ RENDÕR HÉTFÕN PÁRIZSBAN - KÖZÖLTE A FRANCIA FÕVÁROS RENDÕRSÉGE. EURÓPA TANÁCS: OROSZORSZÁGNAK FEL KELL LÉPNIE AZ ÉSZAK-KAUKÁZUSI RÉGIÓBAN FOGVA TARTOTTAK KÍNZÁSA ELLEN. A NÉMETEK TÖBBSÉGE SZERINT ANGELA MERKELNEK KI KELL TÖLTENIE KANCELLÁRI MANDÁTUMÁT, 2021 ÕSZÉIG HIVATALBAN KELL MARADNIA. A SZÉKELY MEGYÉK VEZETÕI: A SZÉKELYEK VEGYENEK RÉSZT NÉPVISELETBEN FERENC PÁPA CSÍKSOMLYÓI MISÉJÉN. AZ ALGÉRIAI ÁLLAMFÕ ELHALASZTJA AZ ELNÖKVÁLASZTÁST, NEM INDUL ÚJRA. LEZUHANT EGY UTASSZÁLLÍTÓ ETIÓPIÁBAN, A 149 UTAS ÉS A 8 FÕS SZEMÉLYZET KÖZÜL SENKI NEM ÉLTE TÚL A KATASZTRÓFÁT. A KATASZTRÓFA MIATT EGY IDEIG NEM ENGEDIK REPÜLNI A BOEING-737-8 MAX GÉPEKET AZ ETIÓP ÉS A KÍNAI HATÓSÁGOK. MEGTALÁLTÁK A LEZUHANT ETIÓP UTASSZÁLLÍTÓ MINDKÉT FEKETE DOBOZÁT, DE A KÉSZÜLÉKEK MEGSÉRÜLTEK, ÍGY KÉTSÉGES, MENNYI INFORMÁCIÓT NYERNEK KI BELÕLÜK. ÁPRILIS 11. ÉS MÁJUS 19. KÖZÖTT TARTJÁK MEG INDIÁBAN A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT JELENTETTE BE AZ INDIAI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VEZETÕJE. LETARTÓZTATTÁK A SZEKSZÁRDI KISLÁNY MEGÖLÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT PÉNTEKEN MEGÖLTE UNOKATESTVÉRÉT, EGY HATÉVES KISLÁNYT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM AUTÓ BÉKÉS MEGYÉBEN A 44-ES FÕÚTON KÉTSOPRONYNÁL, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK POLICE.HU. FENNAKADÁSOKAT OKOZOTT A VONATKÖZLEKEDÉSBEN A VIHAROS SZÉL, A DUNAKANYAR MENTI VONALAKON HOSSZABB MENETIDÕVEL KELL SZÁMOLNI. HÁROM KAMION ÜTKÖZÖTT AZ M1-ESEN LÉBÉNYNÉL, AZ EGYIK SOFÕR SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. MAGYAR KÖZÚT: BURKOLATJAVÍTÁS MIATT SZERDÁIG KORLÁTOZZÁK A FORGALMAT AZ M1-ES BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, A KÉT TATABÁNYAI LEHAJTÓ KÖZÖTT. BUSZSÁVOKAT JELÖLNEK KI AZ ÜLLÕI ÚTON A NAGYVÁRAD TÉR ÉS A HATÁR ÚT KÖZÖTT A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA MIATT. KEDDEN VÁLTOZIK A FORGALMI REND AZ M3-AS MOGYORÓDI SZAKASZÁN AZ ÚJ FELÜLJÁRÓ ÉPÍTÉSE MIATT - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT.