Szánthó Miklós a Bayer showban: Politikai tehetség hiányában a baloldal helyett az őket kitartó külföldi pénzhálózat politizál + videó

Idén harmadszor rendezi meg Budapesten az Alapjogokért Központ a legnagyobb nemzetközi konzervatív konferenciát a CPAC Hungaryt. Az intézet főigazgatója a Bayer Showban elmondta, a magyar CPAC célja - mint korábban, most is - a nemzeti jobboldali erők összefogása.

Szánthó Miklós - főigazgató, Alapjogokért Központ: "Jó úton haladunk, nem hiába hány epét a baloldal, a bal-liberális oldal a CPAC Hungary-től, mert azt mutatja fel, hogy igenis, a jobboldalon is megvan az a képesség, amit eddig megpróbáltak eltagadni vagy letagadni liberális oldalról, hogy az amúgy a saját országukat első helyre helyezők, America first, Hungary first, Make America great again, Make Europe great again típusú jobboldali politikai erők is képesek nemzetközi, globális szinten megszerveződni az Isten, haza, család hármas egység védelme miatt."

Az Alapjogokért Központ főigazgatója arról is beszélt, hogy a háborúpárti hozzáállásnak és úszításnak nincs valódi célja. Szánthó Miklós szerint Európa nem nyer azzal, ha részt vesznek a háborúban.

Szánthó Miklós: "Hogy mondjam geopolitikai szempontból az egészben nem értem, hogy mi a cél Oroszország legyőzésével? Mi a cél azzal, vagy mi fog történni akkor, hogy ha Ukrajna ebből a háborúból győztesen kerül ki? Tehát mi az a perspektivikus elérhető kitölthető állomás, hogyha azt mondjuk, hogy igen igen háború és öntsünk bele minél több pénzt és minél több fegyvert. Mi ennek a célja?"

Olyan súlyos és meggondolatlan kijelentéseket tesznek az európai vezetők a háborúval kapcsolatban, ami sem erkölcsi-morális, sem történelmi sem pedig gazdasági oldalról nem értelmezhető - tette hozzá Szánthó Miklós.

Az adás ma 21:10-től látható a HírTV-n.