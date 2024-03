Politikai hátszele is volt a hétvégi gazdatüntetésnek + videó

Megosztás itt:

Gazdák egy kisebb csoportja beszélgetett egymással egy traktor mellett állva a Népligetben.

A résztvevők a szombaton kezdődő és a hétfőig tartó gazdatüntetésre érkeztek. A demonstrálók azt követelték, hogy a kormány tegyen érdemi cselekvéseket a mezőgazdaságban, ugyanis szerintük nincsen valódi agrár érdekképviselet. Az eseményt végül az Agrárminisztériumnak átadott petíció átadása zárta le hétfő délelőtt. Habár az eseményt civilek szervezték, kiderült politikai gyökerei is voltak.

Az esemény főszervezője az Kernbaum Anita volt, aki korábban a Jobbik színeiben indult a 2019-es önkormányzati választáson. Emellett a nő többször is feltűnt Ander Balázs mellett, amit a Jobbik politikusa közösségi oldalán tavaly megjelent fénykép is alátámaszt. A nő ezenfelül a baloldali ellenzéki pártok által megtartott 2021-es előválasztás Somogy megyei helyszíneit és időpontjait is hirdette. Kernbaum Anitát telefonon értük el, aki elismerte, hogy korábban valóban kötődött a Jobbikhoz.

Kernbaum Anita: "Ez nem pártpolitika rendezvény. Az, hogy nekem volt egy párthoz köthető irányultságom, ez gyakorlatilag az én irányultságom volt akkor. Jelenleg én nem kívánok pártszínekben indulni."

A vasárnapi tüntetésen viszont felszólalt a Jobbik-Konzervatívok parlamenti képviselője Bencze János is.

A HírTv tudósításában bemutatott képen viszont azt látni, hogy egy másik Jobbikos politikus, fülhallgatóval a fülében biztosítja a rendezvényt. Ő az a Kozma András, akit Brenner Koloman jobbikos főpolgármester jelölt mutatott be, mint a párt nyolcadik kerületi polgármesterjelöltjét. A férfi egyébként évek óta szinte minden Jobbikos rendezvényen ott van.

"Baloldali politikusok állnak a mostani tüntetés szervezés mögött." Erről Nagy István agrárminiszter beszélt néhány napja. Nagy István elmondta, a magyar gazdák pontosan tudják, hogy a kormány mellettük áll és korábban nem látott pénzügyi források kifizetésével, kamattámogatott hitelekkel és az adminisztrációs terhek csökkentésével segíti őket.

Nagy István hozzátette: "Közeledik a kampány, a Gyurcsány-vezette dollárbaloldal pedig politikai akciókat szervez, teszik ezt úgy, hogy a baloldal az agráriumban mindig a külföldi érdekeket képviselte."

A miniszter emlékeztetett: 2023-ban mintegy 1400 milliárd forintnak megfelelő agrártámogatás kifizetése történt meg, amely abszolút rekordnak számít. Nagy István továbbá hozzátette: a nemzeti kormány 2010 óta minden eszközzel megvédi a magyar gazdák és a magyar agrárium érdekeit.