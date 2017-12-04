2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Politico: Orbán Merkelt megkerülve gyűjt szövetségeseket

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2017. december 4., hétfő 16:23, frissítve: hétfő 17:15

Angela Merkellel nincs jó viszonyban, ezért – a kancellárt megkerülve – a német tartományok vezetői között szerez szövetségeseket migránspolitikájához Orbán Viktor miniszterelnök – írja az európai ügyekkel foglalkozó brüsszeli hírportál, a Politico. Ez a stratégia azt a célt szolgálja, hogy kivédje a német kormány bírálatát, és helyette elnéző hozzáállást biztosítson a keményvonalas magyar migránspolitika irányában.

Orbán Viktor az elmúlt fél évben Szászország, Szász-Anhalt, Bajorország és Baden-Württemberg vezetőjével találkozott.

 

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