Poligráffal keresik a panaszkodó tűzoltót

Még poligráfot is bevetett a Nemzeti Védelmi Szolgálat, hogy megtalálja azt a tűzoltót, aki még tavasszal írt névtelen levelet Pintér Sándor belügyminiszternek, illetve az NVSZ-nek és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak az egyik megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőinek zűrös ügyeiről, szabálytalanságokról, anomáliákról. Ennek kapcsán az MSZP-s Harangozó Tamás érdeklődött írásban a tárcavezetőnél, arra volt kíváncsi, hogy lesz-e következménye a poligráf jogellenes alkalmazásának. Beadványában a politikus emlékeztetett, elsőként a Lánglovagok nevű tűzoltóportál írta meg, hogy a névtelen levél kapcsán nem a problémák kivizsgálása kezdődött, ehelyett inkább a panaszok megfogalmazóját próbálták megtalálni.

Ennek során az érintett igazgatóság igazgatóhelyettesét poligráfos vizsgálatnak vetették alá, amit a Nemzeti Védelmi Szolgálat végzett el. Ezt követően további három vezető ellenőrzését is elrendelték. Egyikük azonban megtagadta a műszeres vizsgálaton való részvételt, amit a levélírás beismeréseként értékeltek, és felmentéssel megszüntették a hivatásos szolgálati jogviszonyát, miközben a többiek esetében eltekintettek a vizsgálat elvégzésétől – emlékeztetett Harangozó, akinek egyébként korábban Pintér is megerősítette, hazugságvizsgálót is bevetettek az ügyben. Ugyanakkor ennek nem munkajogi okai voltak, a vizsgálatot nem a katasztrófavédelem rendelte el, a titkos adatgyűjtést az NVSZ „a szolgálati tekintély megsértésére utaló adatok miatt” kezdeményezte. A miniszter szerint ennek során törvényesen alkalmazták a poligráfot. Az eset kapcsán sem büntető-, sem munkajogi intézkedésre nem került sor.

Aggasztó következtetések

„Eszerint bűncselekménynek tartják azt, ha valamelyik rendvédelmi szerv alkalmazottja jelzi a miniszternek, az országos parancsnokságnak és az elhárításnak, ha elöljáróival kapcsolatban bűncselekményre, jogsértésekre utaló adatok jutnak a birtokába. Holott ezeket az információkat nem a sajtónak küldte meg, nem a Facebookra írta ki, szórólapokon terjesztette, hanem a kétes ügyek kivizsgálására hivatalból jogosult és köteles személyeknek juttatta el az ismeretlen személy” – írta Harangozó.

„Egyébiránt súlyos jog- vagy érdeksérelem esetén a 2013. évi CLXV. törvény kifejezetten lehetővé teszi az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát. A közérdekű bejelentő üldözése pedig szabálysértés” – hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő. Azt is kifejtette: mivel sem nyomozás, sem büntetőeljárás nem volt, az NVSZ-nek nem volt joga hazugságvizsgálót alkalmazni az ügyben.

Pintér Harangozó felvetéseire nem válaszolt érdemben, csupán annyit írt: korábbi válaszát nem kívánja kiegészíteni.