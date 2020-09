Polgármestert és képviselőtestületet választanak Vattán

581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 14 460 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt nyolc krónikus beteg, így az elhunytak száma 654 fő, 4153-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 9653 fő. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 324 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen. A kormány által fejlesztett mobilapplikációk, például a VírusRadar alkalmazás használata a koronavírus-járvány második hullámában életeket menthet - mondta az innovációs és technológiai miniszter. Sohasem volt ilyen gyors vakcinafejlesztés, mint most - jelentette ki az ELTE egyetemi tanára Magyarország élőben című műsorunkban. Kacskovics Imre immunológus közölte: az jelenlegi legelőrehaladottabb vakcinát több éve tesztelik, a koronavírus kapcsán már több tízezer embert beoltottak ezzel az új típusú készítménnyel. Súlyos szövődményeket hagyhat hátra a koronavírus, a kigyógyult embereknél sok esetben szívbetegség, izomrendszert érintő faradtság, különböző alvászavarok és általános gyengeség jelentkezik - mondta Szlávik János az M1-en. Az eddigi tapasztalatok szerint minden ötödik, a koronavírus-fertőzésen átesett ember szervezete termel elegendő ellenanyagot, így tőlük le lehet venni a vérplazmát - mondta Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese az M1-en. Pozitív lett a koronavírus tesztje a pécsi Integrált Nappali Szociális Intézmény egyik dolgozójának. Az asszony egy hete dolgozott utoljára. Saját pártjuk ellen tüntetnek a csalódott szocialisták-írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: trükkök százaival pártállami időkre emlékeztető eljárással az MSZP elnöksége elérte, hogy Mesterházy Attila végül visszalépett a társelnöki pozícióért folyó küzdelemtől. Kilépett a pártból az MSZP 14 fős váncsodi szervezetéből 12 tag. Közleményükben azt írják: elfogadhatatlan számukra az a sunyi takarítás, amely a választókerületben, megyében, országban zajlik. Egyre nagyobb a feszültség a baloldali szivárványkoalíció pártjai között Érden- írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a közgyűlés többségét adó balliberális oldalon folyamatosak a pártváltások. Az ellenzéki vezetésű Vác zöldterületeinek rendbetételét kéri a várostól a egyik helyi fideszes képviselő. Mokánszky Zoltán szerint annak ellenére marad el rendszeresen a takarítás, hogy az az ellenzéki összefogás egyik legelső ígérete volt. Tizennyolcas karikát festett a budapesti Toldi mozi bejárata elé a főváros „homoszexuális propagandája” ellen tiltakozva Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Több mint egymillió ember látta az Igazság, erő, felemelkedés – együtt tesszük naggyá a Kárpát-medencét! című videót - mondta az Alapjogokért Központ igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. A kisfilm kapcsán számos negatív kritika érte a központot, Szánthó Miklós ezekre úgy reagált: sajnálja, hogy a balliberális oldalon egyesek képtelenek megélni a saját magyarságukat. Közel 13 millió forintot spóroltak a nyáron is díjmentesen vonattal utazó iskolás csoportok, és szeptembertől ismét szervezhetők térítésmentes utazással osztálykirándulások - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A nagy érdeklődésre és a beiratkozási időszak elhúzódására való tekintettel a Diákhitel Központ szeptember 24-ig meghosszabbítja a szabad felhasználású diákhitel igénylési határidejét. Már több tucat országban segít Magyarország a Hungary Helps program keretében az üldözött keresztény közösségeknek - mondta a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára az M1-en. Budapest Fellowship címmel Közép- és Kelet-Európával foglalkozó fiatal amerikai kutatók és szakemberek számára indított tízhónapos magyarországi programot a Mathias Corvinus Collegium és a The Hungary Initiatives Foundation. Naponta 100-150 migráns próbál átjutni változatos módszerekkel a határon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. November elsejével távozik posztjáról David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete - jelentette be maga a diplomata a nagykövetség honlapján. A szocialisták és a liberálisok álszentsége és képmutatása nem ismer határokat - jelentette ki Hidvéghi Balázs. A Fidesz Ep-képviselője a Hír Tv-nek arról számolt be, hogy a nyíltan antiszemita ellenzéki jelölt, Bíró László ügyében levélben kérték ki az Európai Parlament liberális és szocialista frakcióinak a véleményét, ám arra két hét alatt sem érkezett válasz. Új Közel-Kelet születik - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, illetve Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniájának megnyitóján a Fehér Házban. Szijjártó Péter egyedüli uniós külügyminiszterként részt vett Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján Washingtonban. Magyarországot, a magyar kormányt, a magyar miniszterelnököt egyértelmű tisztelt, nagyrabecsülés és támogatás övezi a Fehér házban - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar és az osztrák kormány hasonló eszközökkel és intézkedésekkel védekezik a koronavírus-járvány ellen - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Bécsben. Megkezdődött a Szláv Testvériség fedőnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlat első szakasza Fehéroroszországban. Már 29,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 933 ezer, a gyógyultaké pedig 19,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Nem hoz újabb kötelező intézkedéseket a koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb, de arra kéri a külföldről hazatérőket, hogy jelentkezzenek az egészségügyi intézményekben, és két héten keresztül többször is vizsgáltassák meg magukat. Rekordszámú új fertőzéses esetet mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok kedden Csehországban, egy nap alatt 1677 ember kapta el a koronavírust, ami 136-tal több, mint az eddigi legmagasabb napi esetszám. Mintegy másfél hete erősödik a koronavírus-járvány terjedése Belgiumban, az elmúlt hét folyamán az újonnan fertőzöttek átlagos napi száma 746-ra emelkedett. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 3022 új fertőzöttet regisztráltak, a járvány következtében egy nap alatt 156-an hunytak el. Mégsem kell karanténba vonulnia az ír kormánynak, miután a gyanús tüneteket mutató miniszternek végül negatív lett a koronavírus-tesztje - jelentette az ír média. Az izraeli kormány úgy döntött, hogy az eredetileg tervezetthez képest két nappal korábban bezárja az iskolákat és az óvodákat az egész országban a koronavírus-fertőzöttek számának jelentős emelkedése miatt. Indiában meghaladta az ötmilliót a koronavírussal fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában 90 123 új betegnél mutatták ki a kórt. Szuga Josihidét választották meg kormányfőnek a japán parlament alsóházában, ahol a kormányzó Liberális Demokrata Pártnak többsége van. Gratuláló levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnök Szuga Josihide új japán kormányfőnek; ebben méltatta a stratégiai együttműködéssé fejlődött magyar-japán barátságot, és budapesti látogatásra is meghívta az ázsiai ország vezetőjét. Tűz ütött ki egy menekülttábor közelében a Görögországhoz tartozó Számosz szigetén, egy héttel azután, hogy porig égett a Leszbosz szigeti Moria menekülttábor, a tűzoltóknak azonban ezúttal sikerült megfékezniük a lángok terjedését. Egy kaliforniai fellebbviteli bíróság döntése értelmében az amerikai kormány kiutasíthat egyes, eddig védettséget élvező migránsokat az Egyesült Államok területéről. Az izraeli légierő csapást mért gázai övezeti célpontokra - mondták el szemtanúk, miközben Izrael déli részén megszólaltak a palesztin rakétatámadások veszélyére figyelmeztető szirénák. Meghalt egy segédmotoros kerékpár vezetője, miután személyautóval ütközött Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek huszonhárom emberrel szemben, mert hamis munkáltatói igazolásokkal igényeltek olyan áruvásárlási kölcsönöket, amelyeknek megfizetése nem állt szándékukban - tájékoztatott a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség főügyésze. Női kézilabda NB I: Siófok KC - Alba Fehérvár KC 42:20 A MOL Fehérvár labdarúgócsapatában egy játékosnak pozitív lett hozott a koronavírustesztje. A Magyar Tenisz Szövetségnek 1,1 milliárd forintot kell visszafizetnie az államnak elszámolási hiányosságok miatt.