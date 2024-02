Polgármesterjelölteket nevezett meg a Fidesz

Több baleset is történt az M7-es autópályán a köd és vélhetően füst miatt

Több baleset is történt az M7-es autópályán a köd miatt, egyes sajtóhírek szerint halálos áldozat is van. Információink szerint nem csak a köd, hanem egy, a közelben kigyulladt állattartó telep füstje is rontotta a látási viszonyokat, hiszen helyenként 100 méter alá esett a látótávolság.