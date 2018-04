Polgári engedetlenségi mozgalmat indítanak a kormányellenes tüntetés szervezői

Nemcsak Budapesten, vidéki városokban is folyamatos hétvégi tüntetésekre készülnek a szombati kormányellenes demonstráció szervezői. Készül a rendőrség is, a nagyobb megmozdulásoknál már megszokott módon bekamerázták a tüntetés útvonalát. Várhatóan vidékről is sokan érkeznek majd a szombati fővárosi tiltakozásra.

Péntek délután 34 ezer résztvevőt, és 81 ezer érdeklődőt jelzett a szombati kormányellenes tüntetés Facebook oldala. Megugrott a kapcsolódó fuvarszervezői csoport forgalma is, egyre-másra hirdetik szabad helyeiket a vidéki autósok, sőt több nagyobb város esetében külön fuvarszervezői oldal is indult. Buszok is indulnak vidékről, több járatot szervez a Jobbik Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.

„Természetesen nem ingyenes buszokról beszélünk, hiszen erre a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak nincsen lehetősége. Itt önköltségi alapon fognak majd a buszra felszállni az érdeklődők, és azt gondolom, hogy nagyon sokan lesznek” – nyilatkozta Csányi Tamás jobbikos politikus.

A szervezők elsősorban a választási rendszer miatt nem fogadják el a Fidesz győzelmét, és azt is kifogásolják, hogy a kormány gyűlöletkampányt folytatott. Így új választási rendszert, szabad sajtót és pártatlan közmédiát követelnek, de felvetik az ellenzék felelősségét is. Szerintük a pártoknak nem egymással kellene harcolniuk, hanem ki kellene állniuk a többségért.

– Mi egy tüntetéssorozatot kezdünk el, ami egészen addig tart, amíg a kormány nem enged a követeléseinknek, és egy polgári engedetlenségi mozgalmat is elkezdünk. Ezt be fogjuk jelenteni a tüntetésen.

– Akkor minden hétvégén tüntetni fognak?

– Minden hétvégén tüntetni fogunk, illetve a vidéki városokban is tüntetéseket szerveznek, tehát szombaton lesz egy tüntetés Budapesten, de Pécsen vasárnap lesz tüntetés, illetve Európa nagyvárosaiban most La Valettától kezdve egészen Brüsszelen át… – fogalmazott Homonnay Gergely író, újságíró.

A szombati tüntetés este fél hatkor kezdődik, az Operaház előtt lesz a gyülekező, az emberek innen az Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca-útvonalon vonulnak majd a Kossuth térre.

A menet minden bizonnyal nagy fennakadásokat okoz majd a közlekedésben, így az érintett útvonalat mindenképpen érdemes elkerülni. A Bajcsy-Zsilinszky úton előre meghirdetett korlátozásokkal nem találkoztunk, ám az Andrássy úton és az Alkotmány utcán már most táblák jelzik, hogy szombat reggel és vasárnap reggel 6 óra között nem lehet parkolni.

A rendőrséget hiába kérdeztük, nem közöltek részleteket arról, mennyi rendőrrel és milyen eszközökkel biztosítják a rendezvényt, és hogy mekkora tömegre számítanak. Annyi biztos, hogy kamerákkal figyelik majd a tömeget, ahogy ez a legnagyobb tüntetéseken lenni szokott. A meglévő térfigyelőkön kívül több ideiglenes kamerát is felszereltek.