Pokorni Zoltán: Kovács Gergely ellenséges és hisztérikus hangulatot teremtett

Részlet a Magyar Nemzet interjújából:

– Könnyű visszavonulásra számított, vagy számolt azzal a forgatókönyvvel, amely láthatóan meg is valósul, hogy Kovács Gergely minden eszközzel igyekszik ellehetetleníteni önt?

– Kovács Gergely azzal fenyegetőzik, hogy csak most indul a cirkusz. El is kezdte a feljelentéseket, és vélhe­tően ezzel fogja múlatni az időt a ciklus nagy részében. Nem ismeretlen ez a figyelemelterelő, vádaskodó, az ítéletet a tárgyalás előtt kihirdető politizálás, 2002-ben ennek a szocialista Keller László volt a fő bajnoka. A Hegyvidéken most egy ilyen kis helyi Keller László készül a lejárató kampány végrehajtására. Ez már önmagában visszatetsző, ám ennél nagyobb baj, hogy Kovács Gergely irracionális agresszivitásának már nemcsak politikusok, hanem civil hegyvidékiek, többek között egy társasház lakói is az áldozatai.

– Arra a Városmajor utcai társasházra utal, amellyel kapcsolatban Kovács Gergely azt állítja, hogy ön az utolsó hetekben még kiárusítja az önkormányzat vagyonát?

– Igen. Ez az eset iskolapéldája annak, hogy az MKKP elnöke az esztelen vádaskodásával hogyan árt saját hegyvidéki polgárainak. Szó nincs kiárusításról, a társasházban lakók életminőségének javításáról van szó. Ebben a társasházban ugyanis, amelyben az önkormányzat is birtokol egy lakást, a tető életveszélyes állapotban van, a felújítása már nem tűr halasztást. Mivel a padlásra és így a tetőre is csak az önkormányzati lakáson keresztül lehet feljutni, ezért a társasház valamennyi lakója ennek a lakásnak az értékesítését kérte tőlünk. Ezek a lakók érthetően kétségbeestek, sürgeti őket az idő, mert az épület teteje nem bírna ki még egy telet. Ennek a kérésnek eleget téve, az életveszélyes állapot mielőbbi megszüntetése érdekében hirdettük meg a lakást nyilvános liciten. Kovács Gergely is tudta, de legalábbis tudhatta volna mindezt, ha az önkormányzatot vagy legalább a lakókat megkérdezi. Nem ezt tette, hanem a hazugságaival körbejárta a baloldali sajtót, amely aztán kritika nélkül átvette a rágalmait. Ezzel Kovács Gergely olyan ellenséges és hisztérikus hangulatot teremtett, hogy a meghirdetett licitre végül senki nem jelentkezett, az a vállalkozó sem, akivel a lakók már korábban megegyeztek a tető felújításáról. A közérdek kontra Kovács Gergely politikai érdeke csatában így sajnos az előbbi áll vesztésre.

– Egy feljelentést már tett Kovács Gergely, azt állítva, hogy ön munkaidőben ingyen dolgoztatta az otthonában az egyik munkatársát.

– Értesültem Kovács Gergely feljelentéséről. Röviden és tényszerűen cáfolható, ugyanis az említett hivatali munkatárs jogszerűen, a munkaidején kívül vállalt pluszmunkát órabérért, másodállásban.

– A Kutyapárt elnöke azt is nyilatkozta, hogy ön megszegte azt az ígéretét, miszerint októberig már nem kötnek nagy értékű közbeszerzéseket.

– Ezt ígértem, és ez így is lesz. A választás után nem sokkal azt jelentettem be, hogy három hosszú távú közbeszerzést, összesen 15 milliárd forint értékben már nem írunk ki, mert ezek hosszú távú kötöttséget jelentenek, így a halasztásuk nem veszélyezteti a kerület mindennapi működését. Azonban a Hegyvidék folyamatos működéséhez szükséges közbeszerzéseket, a költségvetésben és a közbeszerzési tervben meghatározottak szerint, végrehajtjuk. Mégpedig azért, hogy ősszel legyen fűtés az óvodákban, a bölcsődékben, legyen útkarbantartás vagy hogy ne vesszen el a kormány által biztosított támogatás a Normafa tanösvényre. Az élet ugyanis nem állhat meg Kovács Gergely kénye-kedve szerint.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet / Mirkó István