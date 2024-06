Pokorni Zoltán: A Turul-szobor nem tartozik a legfontosabb várospolitikai problémák közé + videó

Kovács Gergely a közelmúltban azt mondta, hogy azzal nincs gond, hogy a kerületben legyen a második világháború áldozatainak emlékműve, de nem egy turul alkalmas erre. Az újonnan megválasztott politikus azt is hozzátette akkor, hogy "Magyarországon tevékenykedtek a leggázosabb nyilasok, akik a szobor közelében működtették a központjukat, és ilyen előzmények után a szoborra is nácik nevét írták a felállításakor". Csakhogy úgy tűnik, Kovács Gergely nem tájékozódott megfelelően, ugyanis valóban szerepeltek nyilasok nevei a turulon, azt azonban már évekkel ezelőtt eltávolították. Tehát a turul eltávolítására felhozott több érve is tárgyi tévedésen alapul.

