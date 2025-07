Pokolian forró július jön

Megosztás itt:

A június vége óta Európa nagy részén kialakult hőhullám mögött egy úgynevezett hőkupola áll, amely egy hatalmas, magas nyomású légköri képződményként „leszorítja” a forró levegőt a földfelszínre. Ez az időjárási jelenség eddig főként Nyugat-Európát sújtotta, de a modellek szerint a következő napokban tovább terjed a kontinens középső és keleti részei felé. Spanyolországban és Portugáliában már most is 45-46 Celsius-fokos hőmérsékleteket mérnek, de Franciaországban is elérheti a 43 fokot a hét elején. Németországban 38-39, az Egyesült Királyságban pedig 35 fok körüli maximumok várhatók.

