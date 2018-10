Pókinvázió a Rábaközben

Ez a gyors mozgású, testes ízeltlábú Magyarország legnagyobb pókfajtája a cselőpók. A nőstény mérete is figyelemreméltó, a hímek akár 10 centiméteresek is lehetnek.

„A hímek alapvetően hamuszürkék és fekete mintázatot viselnek,ők a feltűnőbbek, mert hosszú hosszú lábaik vannak, és így már a lábakkal együtt majdnem a tenyérnyi nagyságot is elérhetik, méltán mondjuk Magyarország legnagyobb méretű pókjának” – nyilatkozta Kovács Péter arachnológus. A cselőpókok mostanában egyre több háztartásban jelentek meg, Győr környékén és a Rábaközben is nagyon sokan találkoznak velük.

„Itt láttuk először ezen a falon, majd a ház előtt láttuk kint az ablak alatt, és utána pedig a szomszédnak a falán. Én a harmadik pókról rögzítettem felvételt, felraktam a közösségi oldalra, ahol rengeteg sok visszajelzést kaptam és itt bizonyosodott be, hogy ez egy cselőpók, viszont a környéken nagyon sok van, most már egyre elterjedtebb én úgy vettem észre” – teszi hozzá Burus Alexandra.

A cselőpókok alapvetően a homokos talajt kedvelik, a számukra kedvező őszi időjárás és a párzási időszakuk miatt azonban vándorolnak, így kerülhetnek a házak, lakások közelébe. A szakemberek szerint ugyanakkor télire nem maradnak.