Pofátlan autósokra vadásznak a rendőrök

Nincs jobboldali és baloldali klímaváltozás - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Kossuth rádióban, amelyben közmegegyezést, nemzeti minimumot sürgetett a kérdésben. Nem ultimátumként fogja fel az MSZP Gyurcsány Ferenc mondatait, amely szerint az ellenzéknek jövő őszig egy listát kell felállítani a 2022-es országgyűlési választásokra. A szocialista Korózs Lajos a Hír Tv kérdésére azt mondta: ha kormányváltást akar az ellenzék, akkor közös program, közös lista, és közös miniszterelnök-jelölt kell. A Soros-hálózat pénzszerző akciójának nevezte Horváth László a gyöngyöspatai iskola szegregációs ügyét, amelyben a Kúria döntése értelmében a helyi önkormányzatnak és a tankerületnek 100 millió forintot kell kifizetnie az érintett családoknak. A térség fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az önkormányzatnak, mint korábbi intézményfenntartónak több mint 80 millió, míg a jelenlegi fenntartónak, a tankerületnek közel 20 millió forintot kell előteremtenie. Nyilvánvaló, hogy a Magyarország ellen indított eljárásnak semmi köze sincs a jogállamisághoz vagy a sajtószabadsághoz – mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Hír Tv A nyolcas című műsorában. Kovács Zoltán szerint boszorkányüldözés folyik hazánk ellen, és egy olyan intézményrendszer akar leckét adni Magyarországnak, amely maga sem tartja be a jogszabályokat. A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv újabb elemeivel fejlesztésekre ösztönzi a vállalkozásokat, hogy fennmaradjon a foglalkoztatás magas szintje - mondta Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese az M1-en. Idén is folytatódik a Nők 40 program, vagyis korábban elmehetnek nyugdíjba azok a nők, akiknek 40 év jogosultsági idejük van, és így nem kell megvárniuk, amíg elérik a nyugdíjkorhatárt - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Megkezdődött az elnökválasztás második fordulója Horvátországban: vasárnap reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek. Súlyos kibertámadás érte az osztrák külügy- és a belügyminisztérium számítógépes rendszerét - számolt be mindkét tárca. A főutcán várakozó német turisták közé hajtott egy autó az észak-olaszországi Lutago városkában vasárnap hajnalban. A balesetben hat német fiatal a helyszínen életét vesztette, tizenegyen pedig megsérültek - közölték olasz hatósági források. Terrorizmussal kapcsolatos üggyé minősítették a Párizsban történt késes támadást, amely során egy ember meghalt, két nő pedig megsebesült - közölte a francia nemzeti terrorellenes ügyészség. Franciaország szeretné elkerülni a kereskedelmi borút az Egyesült Államokkal, de ha Washington pótvámokat vetne ki a francia termékekre, Párizs készen áll a viszontválaszra. Közös válasz kidolgozására hívta fel Haszan Róháni iráni elnök Recep Tayyip Erdogan török államfőt az Irakban amerikai légicsapásokban megölt Kászim Szulejmáni iráni tábornok ügye után - jelentette az iráni állami hírügynökség. Donald Trump amerikai elnök csapássorozattal fenyegette meg Iránt a Twitteren, ha Kászim Szulejmáni tábornok alakulatának meggyilkolásáért bosszúból támadásokat indítana amerikaiak vagy amerikai érdekeltségek ellen. Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter pedig arra figyelmeztette a Fehér Házat, hogy háborús bűncselekménynek számít a kulturális helyszínek elleni támadás. A Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követő feszült közel-keleti helyzet fokozatos csökkentésére van szükség - jelentette ki Josep Borrel, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője amikor az iráni külügyminiszterrel tárgyalt. Meghívta Brüsszelbe az iráni külügyminisztert Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, aki ismét a Közel-Keleten kialakult feszültségek csökkentésére szólított fel. Tartsanak amerikai-iráni csúcstalálkozót Bécsben, hogy megoldják a Washington és Teherán között keletkezett feszültséget - kezdeményezte Sebastian Kurz Osztrák Néppárt vezetője, Ausztria leendő kancellárja. Felfüggesztette iraki kiképző műveleteit a NATO és az az Egyesült Államok vezette nemzetközi szövetség, amely az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcol. Légicsapás ért egy katonai akadémiát a líbiai fővárosban, Tripoliban, huszonnyolcan meghaltak, többségében az intézmény diákjai, többtucatnyian pedig megsebesültek - közölték a hatóságok. A japán államügyészség vasárnap vizsgálatot indított Carlos Ghosn korábbi Nissan-vezér ügyében, aki a múlt héten szökött meg tokiói házi őrizetéből. Több mint ezer ember vonult utcára Hongkongnak a szárazföldi Kína határvonalához közel eső Sheung Shui körzetében, hogy tiltakozzanak a kínai kereskedők ellen, akik a demonstrálók szerint megkeserítik az ott lakók életét. Nyakon szúrta volt barátnőjét egy férfi a fővárosban, a rendőrök fél órán belül elfogták - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Testvére gyilkolta meg azt a mórahalmi férfit, akinek holttestét egy leégett családi házban találták meg szombaton a homokháti kisvárosban - tájékoztatott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Nem hajthatnak át a Lánchídon turistabuszok és teherautók: a korlátozás az 5 tonnánál nehezebb járműveket érinti, a tilalom a BKK menetrend szerint közlekedő járműveire nem vonatkozik. Kiürítették Wizz Air egyik párizsi járatát Debrecenben. Az utasokat vészcsúszdákon szállították ki a gépből. A légitársaság közleménye szerint az Airbus A320-as hátsó részénél indulás előtt lehetséges tüzet jelentettek. A Wizz Air szerint később kiderült, hogy nem volt tűz, csak a porladó jégtelenítő folyadék kelthette füst benyomását. A repülőgépen 180 utas tartózkodott, akik közül sikerült mindenkit épségben leszállítani. A belépés gyorsításáért ideiglenesen csak a Magyarországra belépő utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a kilépőforgalom az autópálya-átkelőt veheti igénybe - tájékoztatott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Kisebb földrengés volt vasárnapra virradó éjjel Nagykanizsától 11 kilométerre délre - közölte a Magyar Tudományos Akadémia szeizmológiai obszervatóriuma. A magyar férfi kézilabda-válogatott 27-24-re legyőzte Csehországot a felkészülési mérkőzésen. Női kézilabda EHF Kupa: Kastamonu Belediyesi GSK (török) - DVSC Schaeffler 30:31 Babos Tímea nem jutott a főtáblára a 652 ezer dollár összdíjazású sencseni keménypályás női tenisztornán.