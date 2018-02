Pócs vagdalkozik, de egy dolgot elfelejt

A Hír TV számolt be róla elsőként, hogy titokban tartott kongresszust a Fidesznek kampányoló Lungo Drom Jászberényben január 27-én. Az eseményen ott volt Farkas Flórián is. A történtekre Pócs János, a térség országgyűlési képviselőjének közösségi oldalára feltöltött fotókból derült fény. A Facebookon január 27-én, tehát a program napján publikált képeken jól látszik, hogy ott ül a Fidesszel választási szövetséget kötő szervezet vezetője is.

Az országgyűlési képviselő a Jász Trió TV-nek tagadta, hogy titkos lett volna a kongresszus, azt mondta, ha az ellenzéki média szereplői sűrűbben néznék a Facebook-oldalát, értesülhettek volna az eseményről. „Senki nem tartotta titokban, nyilvános helyen volt. A vádat vissza szeretném passzolni azoknak az ellenzékimédia-szereplőknek, akik mindig mindenhol ott vannak, ott is, ahova nem hívják. Tehát ha ők elaludták ezt a rendezvényt, akkor saját magukra vessenek. Javaslom, hogy sűrűbben nézzék a Facebook-oldalamat, ugyan is az én programtervezetem már egy nappal hamarabb is meg volt hirdetve. Nyugodtan eljöhettek volna” – fogalmazott a politikus. Pócs valóban meghirdette közösségi oldalán az eseményt, csakhogy Roma Konferencia – Berény címmel, tehát szó sem volt arról, hogy a Lungo Drom tart ülést Farkas Flóriánnal karöltve. A bejegyzést egyébként a helyi Fidesz, illetve a képviselő fia, ifjabb Pócs János is kedvelte.

Ráadásul a Lungo Drom a kongresszuson állásfoglalást is hozott, majd közleményt juttatott el az állami hírügynökségnek. „A Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség kongresszusa elutasítja a Soros-tervet és azt a törekvést, hogy bevándorlóországgá változtassák Magyarországot, és felhívja a kormányt, hogy minden eszközzel lépjen fel a Soros-terv végrehajtása ellen. A kormány tegyen meg mindent annak érdekében, hogy korlátozza a Soros-hálózat bevándorlásszervező tevékenységét és további terjeszkedését” – írták.

Innentől kezdve pedig bátran nevezhetjük a találkozót a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség hivatalos ülésének.

Ezt támasztja alá, hogy a már korábban említett „Roma Konferencia – Berény” már ettől eltérő „Lungo Drom kongresszus megnyitó Jászberényben” címmel szerepel abban a posztban, amelyben Pócs János tette közzé az eseményen készült egyik fotót a kongresszus napján, valamivel 14 óra előtt. A bejegyzést a Fidesz Jászság és Pócs fia megint csak lájkolta.

Kitűnik tehát, hogy a fideszes politikus közösségi oldalát böngészve egyetlen „ellenzéki” média sem értesülhetett arról, hogy a Lungo Drom mára notórius bujkálóvá vált vezetője, Farkas Flórián – nem mellesleg miniszterelnöki biztos – is ott lesz Jászberényben. Pedig lett volna néhány kérdésünk hozzá, már csak az ORÖ korábbi ügyei vagy projektjei kapcsán zajló öt nyomozás miatt is.

Nem aludtunk el, és nem vetünk magunkra.