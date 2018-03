Pócs János: Jézus jász volt, mert jászolban született

Így viccelődött a „soros disznóról” hírhedtté vált fideszes Pócs János Jászfényszarun, az Orbán Viktorral közös gyáravatón. Azt is mondta, hogy a Jászság túlteljesítette a teljes foglalkoztatást. Jászfényszaru polgármestere pedig előzőleg egy olyan aranyéremmel kedveskedett a kormányfőnek, amelyen az országépítő építő király, IV. Béla arcképe díszeleg.

– Tisztelt miniszterelnök úr! Ezek közös eredmények. A jászság nevében tisztelettel köszönöm. És tisztelettel kérem, hogy a támogatásoknál is vegye ezt figyelembe. Ahogy nem véletlen, hogy a megye is úgy kezdődik, hogy Jász-Nagykun-Szolnok. És azt is tudjuk, hogy Jézus is jász volt, mert ő is jászolban született – fogalmazott a fideszes országgyűlési képviselő.