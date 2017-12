Pócs János fotóján háborog a nemzetközi sajtó

Egy magyar kormánypárti képviselő szerint Soros György egy döglött disznó, így foglalja össze Pócs János Facebook-fotóját a Times of Israel. A lap emlékeztet, hogy a Fidesz Soros-ellenes kampánya az antiszemitizmus erősödéséhez vezet, és Feldmájer Pétert, a Mazsihisz korábbi vezetőjét idézik, aki szerint a Soros-ellenes kampány még mindig kevésbé veszélyes, mint a közel-keleti arabok Európába költözése.

Magyarország és Csehország miatt nem tud egységes álláspontot kialakítani az Európai Unió Jeruzsálem ügyében. Az EU Observer összefoglalója szerint a prágai és budapesti vezetés máris azt tervezi, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálembe tegye át a nagykövetségét. Magyarország még egy közös EU-s közleményt is megvétózott a témában.

Ördögi szövetség Orbán ellen címmel ír a Spiegel az egykori holokauszttúlélő, Heller Ágnes kijelentéséről, miszerint az ellenzéki összefogásba a Jobbikot is be kell venni. A német lap emlékeztet, hogy a magyar belpolitika már évek óta nem jobb- és baloldali felosztású, a Fidesz baloldali és szélsőjobboldali elemeket is vegyít, és a belpolitikában az autokrata és a demokratikus rendszer hívei csatáznak egymással.