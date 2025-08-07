Pócs János: Az ellenkezője igaz mindennek, amit Magyar Péter állít + videó

Megosztás itt:

" Én a közvélemény-kutatásokat úgy, ahogy van kiszoktam dobni az ablakon még akkor is. ha én mellettem szól. " - reagált a Fidesz országgyűlési képviselője a Harcosok órájában. Pócs János arról beszélt nem szabad túlértékelni az egyes közvélemény-kutatásokat, főleg, ha azok mögött politikai szándék sejlik fel.

A képviselő szerint a politikai és közéleti légkör is egyre élesebb, amit Magyar Péter stílusa csak súlyosbít.

Pócs János, országgyűlési képviselő, Fidesz: " Magyar Péter a megjelenése óta bármikor bármit mondott, annak az ellenkezője az igaz. ezzel a a szemlélettel kell követni az ő életét, ugye emlékszünk a folyamatra nem akar politikus lenni, nem akar Brüsszelbe menni, a mentelmi jogot el akarja törölni, Rogánnak menni kell, mert olyan információja van, hol vannak a kémtoll meg a kémszoftver ügyek, meg a honvédelmi miniszter belefog bukni abba, hogy védi a honvédséget, minden amit mond, én személyesen tudom, mert megtámadott engem és a családomat is, minden amit mond annak az ellenkezője az igaz."