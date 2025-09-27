Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője olyan

Hidvéghi Balázs arra hívta fel a figyelmet: Magyarországon a leg-alacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban. Brüsszel azonban ezen változtatni akar.

Elárulták - „Először nyerjük meg, utána részletezzük!” – Adóemelés jönne a Tisza Párttal + videó

Hatalmas botrány! Újabb Tisza-párt közeli szakértő, Simonovits András közgazdász is megszólalt az ATV-ben, és egyértelművé tette: a nyugdíjpolitikai tervekről is hallgatni kell! „Nem kell ezt a választás előtt részletezni, először nyerjük meg a választást” – mondta a közgazdász. Bod Péter Ákos szerint is bölcsen hallgat Magyar Péter a megszorításokról. Takács Péter államtitkár szerint ez csak a módszertan: ezerszer elmondani a hazugságot, hogy igazság legyen belőle.