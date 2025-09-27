Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője olyan "virágot" küldött Magyar Péternek amit egy életre megemleget + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 27., szombat 10:48
| Hír TV
A Tisza Pártot körülvevő szakértők olyanok, mint egy kommunista panoptikum, ezért a fideszes országgyűlési képviselő szükségét látta egy új, kiemelkedően nagy teherbírású taggal bővíteni az ellenzéki gyűjteményt.
Durva vádakkal él Zelenszkij! Az ukrán elnök kijelentése, miszerint magyar felderítő drónokat észleltek, azonnal felkorbácsolta a magyar–ukrán diplomáciai feszültséget. Az ukrán elnök „nagyon szokatlan eseménynek” nevezte a drónok berepülését, amellyel állítása szerint az ország ipari erejéről gyűjtöttek adatokat. A külügyminiszter válasza lesújtó: Zelenszkij „kezd beleőrülni a magyar-ellenességbe!”
Súlyos vádak! Tuzson Bence igazságügyi miniszter leleplezte a Szőlő utcai büntetőügy hátterét, a vizsgálat szerint idegen titkosszolgálati szál is felmerül! A kormánytagok elleni aljas pedofilváddal valójában a kormányt akarták megingatni és kormánytagokat levadászni. Dobrev Klára vizsgálóbizottságot akart, Molnár Áron Rogán Antalnak üzent, de most kiderült: az egész vádaskodás alaptalan rágalom.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hatalmas botrány! Újabb Tisza-párt közeli szakértő, Simonovits András közgazdász is megszólalt az ATV-ben, és egyértelművé tette: a nyugdíjpolitikai tervekről is hallgatni kell! „Nem kell ezt a választás előtt részletezni, először nyerjük meg a választást” – mondta a közgazdász. Bod Péter Ákos szerint is bölcsen hallgat Magyar Péter a megszorításokról. Takács Péter államtitkár szerint ez csak a módszertan: ezerszer elmondani a hazugságot, hogy igazság legyen belőle.
Történelmi digitális fejlesztés indult: Az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára, Solymár Károly Balázs bejelentette, hogy a 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területre eljut a gigabitképes internet és az 5G mobilkapcsolat.