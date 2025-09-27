Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 27. Szombat Adalbert napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Svenk 12:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője olyan "virágot" küldött Magyar Péternek amit egy életre megemleget + videó

2025. szeptember 27., szombat 10:48 | Hír TV

A Tisza Pártot körülvevő szakértők olyanok, mint egy kommunista panoptikum, ezért a fideszes országgyűlési képviselő szükségét látta egy új, kiemelkedően nagy teherbírású taggal bővíteni az ellenzéki gyűjteményt.

  • Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője olyan

További híreink

Érthetetlen jelenség: gólyák lepték el az egyik magyar város szeméttelepét

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Most tényleg végleges a szakítás: úgy néz ki, nem békül Géczi Bea és Szegedi Fecsó

Visszavonulót fújtak az álhírterjesztők, megpróbálja elkenni a felelősségét a balliberális média

„Elegem van!” – kitették a csapatból, Robbie Keane elbeszélgetett a Fradi gólszerzőjével

Ennyi volt: kivágták a honvédségtől Ruszin-Szendi Romuluszt

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Fucsovicsnak az újabb bravúr már nem jött össze a tokiói tenisztornán

Kőkemény ígéret: A magyaroknak nem kell Ausztriába járni! – Lázár János bemutatta a 200 milliárdos tervet! + videó

További híreink

Kőkemény ígéret: A magyaroknak nem kell Ausztriába járni! – Lázár János bemutatta a 200 milliárdos tervet! + videó

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról
2
Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen
3
Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!" + videó
4
Kihagyhatatlan: Magyarország nélkül elfelejtheti Európa a drónfalat! - Szalay-Bobrovniczky keményen odaszólt
5
Mesterterv – Semjén Zsolt mellett Bayer Zsoltot is le akarták vadászni egy gusztustalan álhírrel + videó
6
Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok
7
Óriási titok derült ki!: a BMW-gyár csak a kezdet – Orbán Viktor Debrecenben elárulta, mi jön még
8
Majdnem tökéletes: államellenes szervezkedés volt - pánikban a külföldről irányított ellenzék
9
Kőkemény ígéret: A magyaroknak nem kell Ausztriába járni! – Lázár János bemutatta a 200 milliárdos tervet! + videó
10
Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Pétert: a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó

Legfrissebb híreink

Drónbotrány a határon: Zelenszkij készen áll reagálni, a Szijjáró Péter keményen üzent + videó

Drónbotrány a határon: Zelenszkij készen áll reagálni, a Szijjáró Péter keményen üzent + videó

 Durva vádakkal él Zelenszkij! Az ukrán elnök kijelentése, miszerint magyar felderítő drónokat észleltek, azonnal felkorbácsolta a magyar–ukrán diplomáciai feszültséget. Az ukrán elnök „nagyon szokatlan eseménynek” nevezte a drónok berepülését, amellyel állítása szerint az ország ipari erejéről gyűjtöttek adatokat. A külügyminiszter válasza lesújtó: Zelenszkij „kezd beleőrülni a magyar-ellenességbe!”
Idegen titkosszolgálati szál: a vádak, amelyekért bíróság előtt felelnek + videó

Idegen titkosszolgálati szál: a vádak, amelyekért bíróság előtt felelnek + videó

 Súlyos vádak! Tuzson Bence igazságügyi miniszter leleplezte a Szőlő utcai büntetőügy hátterét, a vizsgálat szerint idegen titkosszolgálati szál is felmerül! A kormánytagok elleni aljas pedofilváddal valójában a kormányt akarták megingatni és kormánytagokat levadászni. Dobrev Klára vizsgálóbizottságot akart, Molnár Áron Rogán Antalnak üzent, de most kiderült: az egész vádaskodás alaptalan rágalom.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Elárulták - „Először nyerjük meg, utána részletezzük!” – Adóemelés jönne a Tisza Párttal + videó

Elárulták - „Először nyerjük meg, utána részletezzük!” – Adóemelés jönne a Tisza Párttal + videó

 Hatalmas botrány! Újabb Tisza-párt közeli szakértő, Simonovits András közgazdász is megszólalt az ATV-ben, és egyértelművé tette: a nyugdíjpolitikai tervekről is hallgatni kell! „Nem kell ezt a választás előtt részletezni, először nyerjük meg a választást” – mondta a közgazdász. Bod Péter Ákos szerint is bölcsen hallgat Magyar Péter a megszorításokról. Takács Péter államtitkár szerint ez csak a módszertan: ezerszer elmondani a hazugságot, hogy igazság legyen belőle.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!