Paláver - Sorsdöntő Békemenet lesz október 23-án + videó
2025. október 22., szerda 17:10
| Hír TV
Sorsdöntő jelentőségű lesz az idei, október 23-i Békemenet. A tét most nagyobb, mint valaha: megmutatni a világnak és a brüsszeli háborús lobbinak, hogy Magyarország a béke szigete, és a magyarok nem kérnek a háborús őrületből. Orbán Viktor is a Kossuth térre vár mindenkit.
Magyarország a béke szigete, ezt mutatja meg az ország a holnapi Békemeneten. - hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, most kell igazán sokan lenni. A 11. békemenetet tarják meg holnap. Szakértők szerint a rendezvény történelmi jelentőségű lesz.
Orbán Viktor a békemenetre invitált mindenkit. Úgy fogalmazott: találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen. A kormányfő azt is elárulta, hogy a beszédét délután fogja megírni, addig még kormányzás van.