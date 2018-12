Plakátokon mutatják meg az anyáknak, hogyan kell szoptatni

2018. DECEMBER 20., CSÜTÖRTÖK ORBÁN VIKTOR: NEM SZERETNÉNK MIGRÁCIÓT MAGYARORSZÁGON, EZÉRT MI SEMMILYEN SZERZÕDÉST NEM ÍRUNK ALÁ JELENTETTE KI A BÉCSI EU-AFRIKA FÓRUMON. ÁLTALÁNOS SZTRÁJKKAL FENYEGETÕZNEK A SZAKSZERVEZETEK, HA A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ALÁÍRJA A TÚLÓRATÖRVÉNYT. AZ MTVA SZERDÁN ÁTVETTE AZ ELLENZÉK ÖTPONTOS PETÍCIÓJÁT TORDAI BENCE ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕTÕL. ORSZÁGGYÛLÉS SAJTÓFÕNÖKE: TÖBB MILLIÓ FORINTNYI KÁR KELETKEZETT AZ ELMÚLT HÉT TÜNTETÉSEI SORÁN A PARLAMENT ÉPÜLETÉBEN ÉS A KOSSUTH TÉREN. ACÉLGOLYÓVAL LÕHETTÉK BE A KÖZTÉVÉ ABLAKÁT A TÜNTETÕK MÉG HÉTFÕ HAJNALBAN- MAGYAR IDÕK. KÁSLER MIKLÓS: A KORMÁNY 480 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA AZ ÁPOLÓKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVÕ HALLGATÓKAT. EMMI: NÉGY ÉV ALATT 72 SZÁZALÉKKAL NÕ AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK BÉRE. A KORMÁNY DÖNT A JÖVÕ ÉVI MINIMÁLBÉR ÖSSZEGÉRÕL MIUTÁN ELMARADT A MEGÁLLAPODÁS A A VERSENYSZFÉRA ÉS A KORMÁNY ÁLLANDÓ KONZULTÁCIÓS FÓRUMÁN. GULLER ZOLTÁN: ÚJABB 40 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN INDULNAK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK ORSZÁGSZERTE. ORSZÁGOSAN 110 NAPERÕMÛVET ÉPÍT 48 MILLIÁRD FORINTBÓL AZ MVM. A 10%-OS ÁREMELKEDÉS MIATT ÚJ ELJÁRÁST RENDEL EL A KORMÁNY A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTVONAL MAGYAR SZAKASZÁNAK FEJLESZTÉSÉRE. NAGY TÖBBSÉGGEL ELFOGADTÁK NEW YORKBAN AZ ENSZ-KÖZGYÛLÉSEN A GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGOT. A SZAVAZÁSON 152 ORSZÁG KÉPVISELÕI SZAVAZTAK IGENNEL, 12-EN TARTÓZKÓDTAK, 5 ORSZÁG PEDIG ELLENE VOKSOLT, KÖZTÜK AZ USA ÉS MAGYARORSZÁG. SZIJJÁRTÓ PÉTER: INKÁBB AFRIKAI-ÁZSIAI-LATIN-AMERIKAI MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-BEN, MINT GLOBÁLIS MONDTA NEW YOKRBAN. A FEHÉR HÁZ BEJELENTETTE, HOGY MEGKEZDÕDÖTT AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSA SZÍRIÁBÓL. AZ AMERIKAI CSAPATKIVONÁS SZÍRIÁBÓL JÓ LEHETÕSÉGET TEREMT A POLITIKAI RENDEZÉSRE SZÍRIÁBAN- KÖZÖLTE AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. AZ USA 15 OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉSI TAG ELLEN HOZOTT ÚJABB SZAKNCIÓKAT KÖZÖLTE AZ AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. BRIT KORMÁNYTERVEZET: AZONOS FELTÉTELEKKEL TELEPEDHETNEK LE NAGY-BRITANNIÁBAN AZ UNIÓS ÉS AZ UNIÓN KÍVÜLI BEVÁNDORLÓK A BREXIT UTÁN. A FENNÁLÓ BIZONYTALAN POLITIKAI HELYZET MIATT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEKÉLSZÜL A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXITRE KÖZÖLTE A TESTÜLET. A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK HATÓSÁGI ZAKLATÁSÁNAK AZONNALI BESZÜNTETÉSÉT KÉRI A KMKSZ ÉS AZ UMDSZ UKRAJNA VEZETÕITÕL. HAMAROSAN ISMÉT UKRÁN HAJÓK FOGNAK ÁTHALADNI A KERCSI-SZOROSON MONDTA AZ UKRÁN NEMZETBIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI TANÁCS TITKÁRA. AZ OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ FELELÕTLEN PROVOKÁCIÓNAK MINÕSÍTETTE AZ UKRÁN TITKÁR KIJELENTÉSÉT. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: JAVÍTANI KELL A CIVIL SZERVEZETEKNEK JUTTATOTT TÁMOGATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁT. DONALD TRUMP RENDELETET ÍRT ALÁ A TERVEZETT ÛRHADOSZTÁLY FÕPARANCSNOKSÁGÁNAK FELÁLLÍTÁSÁRÓL. ÖSSZECSAPÁSOK TÖRTEK KI A KONGÓI KINSHASÁBAN, MIUTÁN A KORMÁNYZÓ BETILTOTTA AZ ELNÖKI KAMPÁNYOLÁST A VASÁRNAPI VÁLASZTÁSOK ELÕTT. SZERDÁN ÉLETÉNEK 72. ÉVÉBEN ELHUNYT BERENCSI BÉLA, AZ IBRÁNYT 43 ÉVIG VEZETÕ POLGÁRMESTER. SZEXUÁLIS ERÕSZAK GYANÚJÁVAL SZERDÁN ÕRIZETBE VETTEK EGY PALESZTIN FÉRFIT A BRFK XIII. KERÜLETI RENDÕRKAPITÁNYSÁG NYOMOZÓI. KONTRÁT KÁROLY: A RENDÕRSÉG AZ ÜNNEPEK ALATT IS MINDENT MEGTESZ A MAGYAR CSALÁDOK BIZTONSÁGÁÉRT, A HATÁRVÉDELEMÉRT. BRUTTÓ 3 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HAT SZEMÉLYT SZÁLLÍTOTTAK A MENTÕK KÓRHÁZBA EGY ÉRDI CSALÁDI HÁZBÓL SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS MIATT. MÁV: VÁLTOZIK A VONATOK KÖZLEKEDÉSI RENDJE KARÁCSONYKOR ÉS AZ ÉV VÉGÉN. BKK: VÁLTOZIK A FÕVÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉS MENETRENDJE KARÁCSONYKOR ÉS ÚJÉVKOR.