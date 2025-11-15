Keresés

Belföld

Plakátkampányt indít az Alapjogokért Központ Brüsszel háborús tervei ellen + videó

2025. november 15., szombat 10:00 | HírTV

A témáról Lajkó Fanni, a Alapjogokért Központ elemzője beszélt.

  • Plakátkampányt indít az Alapjogokért Központ Brüsszel háborús tervei ellen + videó

Lajkó Fanni: "Mi magyarok nem szeretnénk sem a háborúhoz csatlakozni sem a háború árát fizetni. Ezért fontos, hogy minden magyarhoz eljusson, hogy mi a Tisza Párt terve. Zelenszkij, Ursula Von Der Leyen, Magyar Péter, Ruszin-Szendi Romulusz összefogtak, hogy együtt támogassák a háborút. Ezért fontos, hogy ezzel kapcsolatban minden magyarhoz eljussanak a tények. Ezért indítottunk kampányt a Nemzeti Ellenállás Mozgalommal, ez egy plakát kampány, a jövő héten a közösségi médiában is kezdünk, illetve a mai napon mobil plakátokat helyezünk el Magyar Péter tüntetése mellett."

