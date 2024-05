Piramisjáték és ügynökmúlt tarkítja a Tisza Párt hátterét + videó

Móczár Gábor, főigazgató, Nemzeti Örökség Intézete: "Látszik, hogy Magyar Péternek nem voltak gyomorforgató érzései, amikor szövetségeseket kellett keresni és számtalanszor beszéltünk mi is itt ebben a műsorban, hogy olyan jelölteket próbált meg állítani, akik akár el is buktak, akikről utólag kiderült, hogy erkölcsileg és politikailag is vállalhatatlanok."

A Magyar Nemzet most arra hívta fel a figyelmet, hogy Deák Boldizsár akár bennfentesebb információkkal is rendelkezett a piramisjátékról. A Tisza Párt alapítója, aki azóta távozott a politikai formációból a lap szerint vélhetően ezért vett részt a kockázatos bizniszben.

A Metropol néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy nemcsak Magyar Péter élettársának édesanyja, hanem az általa fémjelzett Tisza Párt alapítója, Deák Boldizsár is résztvevője volt annak a piramisjáték-hálózatnak, amelynek összesen 1200 károsultja volt.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.