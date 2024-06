Pintér Sándor: Magyarországon kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes a közbiztonság

Az NKE ismertetése szerint a most végzett hallgatókra biztos elhelyezkedési lehetőség vár, tekintettel arra, hogy a rendőrség, a büntetésvégrehajtás, a katasztrófavédelem, az idegenrendészet, a NAV, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a magánbiztonsági és az önkormányzati szféra részéről is folyamatos a munkaerő iránti igény.

A kar képzései folyamatos fejlesztésen és megújuláson mennek keresztül igazodva a kor kihívásaihoz, továbbá a megrendelő igényekhez is, a következő tanévtől új önálló szakként pénzügyi rendészeti, büntetésvégrehajtási és magánbiztonsági alapszakok is indulnak.

Közülük többen is kiváló eredményekkel fejezték be tanulmányaikat - fűzték hozzá.

A hivatásos állomány tagjainak megbecsülése társadalmi szinten is kiemelkedő - mondta, hozzáfűzve, hogy a végzős hallgatók ennek az állománynak lettek most a tagjai.

Eddig csak az egyetem elvárásainak kellett megfelelniük, innentől kezdve a szabályokat, törvényeket másokkal is be kell tartatni és meg kell felelni annak a kihívásnak, amelyet a közrend, a közbiztonság biztosítása, a gazdaság működtetése, a határok védelme jelent - tette hozzá.

